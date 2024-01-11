馬英九出手催票「棄柯保侯」？ 賴清德競總：藍白政治分贓

賴清德、蕭美琴競選總部發言人戴瑋姍（左）、趙怡翔（右）11日召開「藍白架空台灣 傀儡侯、統一趙、投降柯」記者會。（記者廖振輝攝）

2024/01/11 13:06

〔記者陳政宇／台北報導〕大選決戰48小時，前總統馬英九今（11）日刊登廣告，呼籲政黨輪替，集中選票投給「侯康配」，別讓貪腐濫權的民進黨繼續執政，他將督促聯合政府成形、落實藍白六點協議。對此，民進黨總統候選人賴清德競總表示，貪污黑金黑道都是國民黨的DNA，不管是要棄柯、還是什麼棄保操作，其實就是藍白的政治分贓。

馬英九今日自費在平面媒體刊登廣告，呼籲民眾要把總統票投給國民黨「侯趙配」，政黨票投給國民黨，區域立委要支持國民黨的候選人；他也宣傳「藍白合」6點協議依然有效，並強調自己是見證者，如果能促成政黨輪替，他一定會督促聯合政府成形，落實藍白合作的6點協議。

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賴清德競總今召開「藍白架空台灣，傀儡侯、統一趙、投降柯」，並針對國民黨的指控作出回應。競總發言人戴瑋姍表示，貪污、黑金、黑道其實都是國民黨的DNA，真正有問題的是國民黨，政黨輪替並不是一個好的選擇，相信民進黨過去8年以來，讓台灣持續在世界被看見，未來也會延續這樣的路線穩健前行。

戴瑋姍說，國民黨的廣告不管是要「棄柯」、還是什麼棄保操作，其實是所謂的政治分贓，即便馬英九說要集中選票，但國民黨最近還是頻頻向白營招手，說選後要組成「聯合內閣」、要分位置。

戴瑋姍強調，現在仍看到藍白一體、政治分贓，但這段時間卻完全沒有具體提出，如何帶領台灣走得更加長遠，選民應該會有最適合的投票的選項。

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