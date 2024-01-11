駁斥家族赴中出賣農技 蔡銘軒告馬文君加重誹謗

南投縣民進黨立委候選人蔡銘軒（中），遭對手國民黨馬文君陣營指控其父蔡維鈿（左）涉嫌出賣台灣農業技術，為此控告馬文君加重誹謗與意圖使人不當選。（記者劉濱銓攝）

2024/01/11 13:05

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕南投民進黨立委候選人蔡銘軒，遭對手國民黨馬文君陣營指控其父赴中工作涉嫌出賣台灣農業技術，今蔡銘軒與父親控告馬文君加重誹謗與意圖使人不當選，痛批馬藉此轉移自身賣台、洩密的焦點；馬文君回應，蔡父跟中資合作，自己佔股30％，資金高達1800萬元，有無將農技洩漏出去，蔡銘軒必須交代清楚。

蔡銘軒表示，其父是一般派駐到中國的員工，公司也跟台灣沒有任何往來，但對手未經查證，對父親進行人格抹黑，甚至放任助理亂發假訊息，宣稱他從小就到中國，這些都不是事實，已損害家族名譽，意圖使人不當選，盼司法能捍衛家族名譽。

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蔡銘軒的父親蔡維鈿說，他原在越南從事成衣工作，是受朋友邀請，目前在中國上海從事精密金屬生產管理，他不是技術人員，只是台籍幹部，對農業不懂，但卻因兒子參選的緣故，遭對手陣營抹黑，對他的人格造成侮辱，這也對赴中工作的百萬名台籍幹部是種侮辱，他不會出賣台灣，至於對手聲稱他在中國小瓢蟲農業科技公司，其實也沒跟台灣做過生意，自己也絕無投資佔股。

馬文君表示，蔡父在中國投資一家小瓢蟲農業生技公司，該公司從事農業開發與技術轉移，由於台灣農業技術精良，累積豐富經驗，蔡父有無將農技透過該管道洩漏出去，蔡必須交代清楚，尤其蔡父並非勞工，他是跟中資合作，自己佔股30％，資金高達1800萬元，且長期旅中，並非旅外，蔡銘軒為何要迴避。

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