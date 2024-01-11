張宏陸控林國春搭「共青團員」游智彬假訊息介選 游踢館嗆聲

力拚連任的民進黨籍立委張宏陸偕妻子王春英在競辦舉行記者會，指控對手、國民黨籍立委候選人林國春藉由中壢新黨立委候選人游智彬的不實資訊，散佈抹黑文宣。（記者黃子暘攝）

2024/01/11 13:55

〔記者黃子暘／新北報導〕力拚連任的民進黨籍立委張宏陸今（11）日偕妻子王春英在競辦舉行記者會，指控對手、國民黨籍立委候選人林國春藉由中壢新黨立委候選人游智彬的不實資訊，散佈抹黑文宣說張宏陸妻子、弟弟、妹妹賺紅錢「舔共賣台」，而游智彬是中國共產黨共青團成員，竟跑到台灣欺負台灣人。游智彬否認有共產黨員身分，也否認與林國春有聯繫。林國春則回應，他從未見過或與游智彬聯繫，如果有，他馬上辭議員、退選立委。

張宏陸在記者會上秀出文宣，表示署名游智彬的這張抹黑傳單指控王春英及他的弟弟、妹妹在中國賺紅錢，諷刺他「抗中保台」但家人「舔共賣台」，而林國春的林姓助理散發這張傳單，都被監視錄影器拍到，張辦已經報案提告。張宏陸批評，林國春跟游智彬都是親中舔共的同路人，游智彬是山東省青年聯合會委員，還跨區來掛看板、發文宣，國民黨則配合中共假訊息介選，選舉奧步淋漓盡致。

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王春英表示，她與張宏陸結婚前，2003年就在所屬公司任職秘書，公司是100%的台資企業，提供全球化物流服務，公司有中國業務，但她負責老闆在台的行程安排，從未負責中國業務，未料最近剛擔任發言人，就被對手拿來炒作。張宏陸、王春英說，他們彼此未曾在工作領域提及伴侶身分，王春英從未在公司說過丈夫是立委，不熟的朋友都不知道此事。

林國春憤慨表示，他跟游智彬根本沒見過面、說過電話，也沒有游智彬的LINE，如果有，他馬上辭去議員，也會退出立委選舉。林國春說，他服務團隊發的唯一一張文宣，內容是反駁張宏陸指控他賄選，沒有張宏陸記者會出示的文宣，今日遭到抹黑，讓他覺得很委屈，重點是張宏陸究竟有沒有做過這些事，他會考慮提告對手意圖使人不當選。

游智彬直奔板橋踢館張宏陸，但未能進入競辦，他將廣告車停在文化路上大聲放送、批評張宏陸，引發圍觀。游智彬表示，他跟林國春沒有聯繫，他只是花錢派報，文宣都有署名「游智彬」；相關資料是網路、媒體公開資訊，張宏陸想騙台灣人，以為大家查不到，現在因為選戰快被林國春打趴，就想藉此栽贓林國春，請張宏陸先勇於面對家人賺人民幣的事實，也呼籲林國春提告維護權益。

游智彬又批，「青聯會」跟共青團有很大的不同，只要是社會賢達、台商都有可能擔任青聯委員，而共青團入團要經過嚴格審查，截至目前還沒看到台灣人加入共產黨，他也不具共產黨員身分，年齡與共青團更不相符，張宏陸「竹蒿鬥菜刀」，顯見民進黨對中國的了解非常空白，嘴上喊著「抗中保台」，不是應該要知己知彼嗎？

游智彬受訪表示，他沒有共產黨員身分，跟林國春也沒有聯繫。（記者黃子暘攝）

游智彬直奔板橋踢館張宏陸，但未能進入競辦，他將廣告車停在文化路上大聲放送、批評張宏陸。（記者黃子暘攝）

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