選舉最後階段澎湖綠營車隊遊行 楊曜再槓藍營側翼部隊

澎湖縣長陳光復（左）與民進黨縣黨部主委顏家康，坐鎮支持美德遊行車隊。（記者劉禹慶攝）

2024/01/11 12:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕大選進入倒數階段，民進黨澎湖縣黨部發動支持美德車隊大遊行，由民進黨籍澎湖縣長陳光復及主委顏家康領軍，但尋求4連霸的立委楊曜卻未同台合體，另外掃街分進合擊，並再槓藍軍側翼部隊，直批藍營立委候選人吳政杰大玩兩面手法。

民進黨澎湖支持美德車隊遊行，今天上午由澎湖酒廠出發，沿著澎科大、馬公市四維路、文光路等，繞行馬公市區，隨後狂掃東西文、澎南等人口密集區，最後轉進湖西鄉，直搗國民黨立委候選人吳政杰的本命區。陳光復表示，前總統馬英九與習近平協調說，無異是與虎謀皮，台灣人民要慎選領導人，呼籲民眾支持2號美德配、1號楊曜、6號民進黨。

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另一主角楊曜未現身遊行車隊，另外領軍馬公掃街，雙方分進合擊，爭取選民支持，同時楊曜再槓對手藍營吳政杰，認為民代必須關注首長政見並督促落實，吳是從不關心軍公教人員權益的縣議員，民眾如何託付監督國家重責。

楊曜進一步指出，縣長陳光復提出全縣免健保，湖西鄉從去年優先辦理；就任兩年內完成軍公教離島加給的年資加成提高到30%的重大政見，吳為澎湖縣議員，從沒聽聞為湖西民眾與澎湖縣民，要求陳光復兌現免繳健保費的承諾，也從來沒有質詢縣長在軍公教離島加給年資加成的爭取進度。不管是無知、無心或無力，吳政杰並不具備立法委員應有的基本條件！

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