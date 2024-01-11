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許智傑再轟念假大學、拿假學歷 鍾易仲︰不實抹黑

許智傑今發出「給鳳山的一封信」，向選民溫情喊話。（許智傑競辦提供）

許智傑今發出「給鳳山的一封信」，向選民溫情喊話。（許智傑競辦提供）

2024/01/11 12:37

〔記者蔡清華／高雄報導〕選舉倒數兩天，民進黨鳳山選區立委候選人許智傑再轟對手鍾易仲念美國假大學、拿假學歷選立委、市議員，犯行比李眉蓁碩論96%比例抄襲還嚴重。

鍾易仲回應表示，「對手一再說我假學歷，這是完全不實的抹黑，我在國外真讀書、獲得真學歷，真學歷不會因為學校退場就變成假的，變成不能用了。」他反問，「台灣現在那麼多大學退場，難道畢業校友沒有母校以後，學歷都變成假的嗎？」

許智傑總部發言人林智鴻說，揭露鍾易仲一路詐騙的言行不是抹黑，「陳述事實不是抹黑」，尤其鍾易仲自己也承認他念了不被台灣及美國政府認可的學校，並在知悉北維吉尼亞大學2013被美國政府撤照之下，仍繼續使用這個假學歷，出任高美醫專副校長，參選2016年立委、2018年議員，還利用這個假學歷報考義守大學碩士班。

許智傑總部副主任蘇致榮副說，美國的每日郵報（Daily Mail）及華盛頓郵報（Washington Post）2011年報導，北維吉尼亞大學前除了校長David Lee在豪宅養性奴隸羞愧辭職，該校也被維吉尼亞州高等教育委員會（SCHEV）公告不予認可。

由於查出該校成為亞洲富商權貴第二代洗學歷之所在，兩年後的2013年，維吉尼亞州政府關閉北維吉尼亞大學，這所學校惡名昭彰到令人匪夷所思，鍾易仲辯稱當時在這裡「認真求學」，而且也拿不出就學的紀錄。

蘇致榮和林智鴻質疑，鍾易仲當年刻意找一間假大學，遂行假留學、買學歷，犯行比李眉蓁碩論96%比例抄襲還嚴重。李眉蓁還花心力去碩班上課考試，鍾易仲拿起學位更輕鬆，「用買的就有」，連動手抄都不用。

許智傑今發出「給鳳山的一封信」，向選民溫情喊話，他表示，自己用建設鳳山爭取支持，遺憾對手一再用抹黑造謠傷害他的人格，不過他相信鳳山心存良善，最後良善的力量一定會出頭。

鍾易仲回應表示，對手攻擊假學歷，這是完全不實的抹黑。（國民黨高市黨部提供）

鍾易仲回應表示，對手攻擊假學歷，這是完全不實的抹黑。（國民黨高市黨部提供）

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