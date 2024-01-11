在野黨指國家級警報介選 陳建仁：國軍遭貼操弄選舉標籤不公不義

行政院長陳建仁今（11）日在院會表示，此次有心人士將國軍貼上操弄選舉的標籤，不但不公不義，更不負責任，他也特別勉勵國軍放寬心、勿氣餒，大家的專業與判斷，國人有目共睹、感念在心。 （資料照）

2024/01/11 11:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕國防部9日發國家級警報，通知民眾中國衛星飛越台灣上空，在野黨指控是「介選」。對此，行政院長陳建仁今（11）日在院會表示，此次有心人士將國軍貼上操弄選舉的標籤，不但不公不義，更不負責任，他也特別勉勵國軍放寬心、勿氣餒，大家的專業與判斷，國人有目共睹、感念在心。

陳建仁在院會中肯定國防部同仁的專業和勇於任事，陳揆表示，為確保國家安全和國人安全，面對偏離原預判飛行航路，且即將飛越我國上空的衛星籌載火箭，在極為短暫的時間內，果斷做出發布警簡訊的決定，「謝謝所有在崗位上守護國家的國軍弟兄姊妹，大家辛苦了」。

請繼續往下閱讀...

陳建仁強調，簡訊告警機制是為了在可能發生緊急危害時，能在最短時間內通知國人，讓大家有所警覺，以爭取更充足的因應時間，發布告警與否，所憑藉的是主責部會的專業和判斷力，特別是承擔國防事務的國軍，更懷抱著守土護民的決心，堅守崗位。

陳建仁指出，在已經有發展類似告警機制的國家中，確實也曾發生因事態緊急而有不夠周延的地方。以這次告警簡訊為借鏡，期勉大家在外文資訊的用字遣詞上更為精準，可先盤點並就可能發生的情境預擬參考稿，或預為規畫可供第一時間的編譯資源等方式妥為準備。

陳建仁也請國防部及相關部會盤點精進，並持續優化告警系統發布機制，更重要的是，未來在發布相關告警的同時，須同步為民眾進行風險溝通，對於國人可能關心或疑問之事，都要把握黃金時間，讓國人充分了解事件發展與全貌，避免任何錯假資訊發生與蔓延的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法