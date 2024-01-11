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國民黨選前最後廣告諷綠營「在路上」未按導航駕駛 零件整組壞光光

謝龍介、柯志恩扮演修車工人，透過檢查一輛電力不足、無法發動引擎的汽車，諷刺綠營執政「零件欠東欠西，整組壞光光」。（國民黨提供）

謝龍介、柯志恩扮演修車工人，透過檢查一輛電力不足、無法發動引擎的汽車，諷刺綠營執政「零件欠東欠西，整組壞光光」。（國民黨提供）

2024/01/11 11:51

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨「賴蕭配」的「在路上」競選廣告引起社會迴響，但國民黨今日公布選前最後一支CF廣告內容，由該黨不分區立委候選人謝龍介、柯志恩扮演修車工人，透過檢查一輛電力不足、無法發動引擎的汽車，諷刺綠營執政「零件欠東欠西，整組壞光光」，並批評蔡政府這輛汽車未按照導航駕駛，大路不走卻走遠路，「大家都往前進，結果他卻往後開」。

根據國民黨公布的影片內容，謝龍介與柯志恩先是待在汽車維修場一輛汽車的底盤底下檢查，柯問謝，開這輛汽車的人是什麼樣的人？謝則稱，自己「一生監督一個人」，「他啊，壞，他實在壞，偏偏要走一條壞的道路，實在是頭殼壞！」

謝龍介並指著該輛汽車說，「整組壞了了」，謝、柯兩人後來要給汽車點火，但無法發動引擎。柯志恩說，「天哪！聲音這麼明顯都聽不出來嗎？」「有些事情不需要坐上駕駛座」，謝龍介立刻搭腔，「這群人喔，可能吃錯藥的樣子，迷迷糊糊，不照導航走，這大路不走，要走遠路，大家都往前進，結果他卻往後開。」

最後，謝、柯兩人打開引擎蓋，柯說，「裡面弄得很漂亮啊」，謝接著說，「裝得漂亮，裡面都是鬼」，「發電機生銹，難怪沒電」，「零件欠東欠西，整組壞光光，難怪沒電！」

此外，國民黨今天還公布最新版的「幹話撲克牌」，呼籲民眾參加明晚在新北市板橋第一運動場舉行的選前之夜造勢晚會，只要民眾捐款超過39元，就可以獲贈「幹話撲克牌」。

國民黨發言人楊智伃指出，明晚的選前之夜造勢活動，除國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、前高雄市長韓國瑜、前台大校長管中閔、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，以及藍軍部分區域、不分區立委候選人都將到場，以展現國民黨的大團結氣氛，要讓大家看到國民黨這次選舉是最團結的一次。

國民黨中央黨部召開「112選前之夜相約贏回中華民國、公布選前新一波CF」記者會，並由國民黨發言人楊智伃（中），國民黨副發言人康晉瑜（右）、青年團執行長鄧凱勛（左）分別說明。（記者田裕華攝）

國民黨中央黨部召開「112選前之夜相約贏回中華民國、公布選前新一波CF」記者會，並由國民黨發言人楊智伃（中），國民黨副發言人康晉瑜（右）、青年團執行長鄧凱勛（左）分別說明。（記者田裕華攝）

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