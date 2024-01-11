外媒關注台灣選舉、中國介選 賴清德：注意假訊息認知作戰

外媒頻報導中國介選及關注台灣選舉，民進黨總統候選人賴清德今天在新竹市天公壇參香，接受媒體訪問時也喊話注意假訊息認知作戰，籲國人不要受影響。（記者洪美秀攝）

2024/01/11 11:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕選戰倒數48小時，台灣已有400名外國媒體來台，包含泰晤士報、法新社等都在報導中國介選情形，包含泰晤士報報導中國試圖以空戰網路戰爭影響台灣選舉等內容。民進黨總統候選人賴清德今天早上受訪表示，中國介選程度嚴重，特別是最近幾天假訊息認知作戰鋪天蓋地而來，敬請國人能夠小心注意，盡量不要受到影響。

賴清德說，自己在前天已經跟蕭美琴召開過國際記者會，兩人向國際社會清楚的說明，將跟國會力量結合在一起，守護台灣促進民主和平跟繁榮的發展，他們也有這個決心、也有信心會達成這樣的目標。

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被問到聯電創辦人曹興誠和力積電董事長黃崇仁都表態支持賴清德，最後48小時如何催經濟選民的選票？賴清德回應，非常感謝科技界兩位大老的肯定跟支持，過去8年，台灣在蔡英文總統領導之下，不僅僅兩岸外交國防穩健的程度，深受國際社會的肯定。其實在產業發展經濟升級，也交出一張漂亮的成績單。

賴清德說，未來自己會在這樣的基礎之上，持續推動台灣的經濟發展，並呼籲國人同胞在週六的投票，如果我們選對的人，就會繼續往前走，更好的未來還在前面，但是如果我們沒有選對的人，所有的進步就將停止，甚至倒回到過去，他要請國人能夠支持二號賴清德、蕭美琴，讓台灣持續在對的路上勇敢前進。

至於侯友宜今天早上舉行國際記者會的狀況，賴清德則回應，在野黨的國際記者會就交由人民來評分。

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