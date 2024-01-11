藍稱新北市府未收到申請公益信託登記案 賴清德：律師依法進行程序中

國民黨中央黨部召開「賴清德老家至今沒公益信託？拒絕開門接受丈量？林國春：賴清德不應欺騙選民」記者會，並由新北市立委候選人林國春（中）說明。（記者田裕華攝）

2024/01/11 11:47

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王鴻薇質疑萬里老家公益信託沒進度？賴清德：為了選舉在創造聲量

〔記者施曉光、洪美秀／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇昨天針對民進黨總統候選人賴清德老家信託一事提出質疑，國民黨中央今上午也召開記者會持續追打。該黨新北市立委候選人林國春指出，賴清德日前宣稱萬里老家已由律師處理公益信託事宜，但根據他查詢新北市地政局後了解，新北市所有的戶政事務所都沒有收到公益信託登記案件，他痛批賴清德不應該欺騙選民。

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對此，賴清德今早受訪反擊，王鴻薇是為了選舉在創造聲量，公益信託目前由律師依照法律在進行各項的程序。

記者會上林國春提出質疑，請問是委託那一個律師？何時委託？日前他詢問新北市地政局，地政局在1月9日回覆公文指出，經查新北市各戶政事務所都沒有受理公益信託登記，整個新北市的地政事務所都沒有公益信託登記案件，賴清德欺騙選民，這種囂張、跋扈的態度，已經沒有資格參選總統。

柯比能律師事務所律師柯晨晧指出，坊間流傳違建經最高法院認定可以信託的說法，但根據最高法院92年台上字第1594號判決，違建雖然可以辦理信託，但需要很多要件，不是違建就一定可以信託，必須滿足許多要件。

柯晨晧舉板橋地政事務所規定為例，信託必須檢附建物所有權狀，因此實務上違建要申請一般信託就已經很困難，更何況賴清德今天要辦理公益信託，必須受「信託法」第74條第1項檢視，不但須經地政局受理產權登記、信託登記，還要通過目的事業主管機關的要求。

柯晨晧說，賴清德萬里老宅的屬性應該偏向文化公益信託，但「文化公益信託許可及監督辦法」第5條要求信託人要提供財產證明文件，建物要有所有權狀，同時依照該辦法第8條第1項以及第9條第1項規定，必須先辦理產權登記才能完成信託，但賴宅違建並沒有產權登記資料，賴清德也拿不出信託財產證明文件，即使未來送件給目的事業主管機關文化部，被駁回的機率相當高，更何況目前看起來賴清德連送件的動作都沒有。

國民黨副發言人呂謦煒表示，賴清德先前說萬里老家要公益信託，但新北市政府的公文顯示，根本沒有收到任何公益信託登記申請，日前新北市政府要現地丈量時，賴清德還說被突襲、作秀，但稅捐處早就向賴清德的代理人通知丈量時間，質疑賴清德是否拒絕開門讓稅捐處丈量，事後還要嫁禍新北市政府並公然向人民說謊。

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