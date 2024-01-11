為何不要求中國放棄武力？德媒三度追問馬英九卻這樣回

前總統馬英九（圖左）日前接受德媒《德國之聲》專訪，宣稱兩岸關係「必須相信習近平（圖右）」，引發外界批評。（資料照）

2024/01/11 12:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九日前接受德媒《德國之聲》專訪，宣稱兩岸關係「必須相信習近平」，引發外界批評。我國駐德代表謝志偉加碼分享，指當時馬被《德國之聲》記者再三追問，為何不簡單的要求中國放棄使用武力，馬卻始終未正面回應，而是稱「我不是北京，我不能給你這個答案」、「是否接受統一，是台灣人自己要決定的事情」。

前總統馬英九日前接受德媒《德國之聲》專訪，竟稱「兩岸關係可以相信中國國家主席習近平」，引發爭議之餘，連國民黨總統候選人侯友宜也無法支持，稱他和前總統馬英九不一樣，「在我任內不會觸及統一問題」，並強調「兩岸不能只靠單方面善意」。

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謝志偉今上午則在臉書分享，在該次專訪中，《德國之聲》記者其實曾詢問馬英九「為什麼不對中國說，他們必須放棄使用武力的威脅」，馬一開始對此回應，稱「習近平最近說，兩岸會透過和平統一來處理， 但他們不會放棄使用武力，這就是他們的立場。我想至少如果我們有機會討論這個問題，我們要告訴他說：你要記住，為了得到台灣人民的支持，你必須和平、 民主，但是否接受統一，是台灣人自己要決定的事情」。

不過《德國之聲》記者再度追問「我要把這個問題拋回給你，因為我沒有聽到答案，為什麼不簡單地要求北京說：好吧，我們保證永遠不會使用武力來使情勢升級？很簡單問題就解決了」，不料馬英九卻回「我不是北京，我不能給你這個答案，他們可能永遠不會接受這一點。」

《德國之聲》記者又持續追問「為什麼不要求呢？為什麼寧願坐等想著：好吧，反正他們（中國）不會接受， 所以我們（台灣）就不要求？」對此馬英九則是稱「不是的，我想我們說過，他們說與台灣的關係將是和平的，但他們不會放棄使用武力」。

謝志偉質疑，「明知他們不會放棄使用武力，為什麼還要相信他們？」、「什麼叫做『我想，我們說過』？到底有沒有說過！」

在謝志偉的發文底下網友也紛紛表示「再三躲避問題」、「德國之聲的記者一直有面對鬼打牆的耐性，請收下我的膝蓋」、「這樣就讓馬英九的原形毫無保留地呈現出來，對我們來說是好事。」、「不僅有認真做功課，而且積極窮追真相，這是真正值得尊敬的第四權記者」，也有網友質疑「選錯人就會變成台灣人民的共業！清醒點吧，我們的一票很重要」、「可笑的是台灣還要按月支付俸祿這個自我閹割的舔共同路人！」。

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