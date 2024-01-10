台中立委藍綠激戰 盧秀燕陪羅廷瑋站路口、江肇國車隊經過

台中市國民黨立委候選人羅廷瑋（右）站忠明南路與美村南路口，對手、民進黨立委候選人江肇國（左）搭宣傳車經過。（記者黃旭磊攝）

2024/01/10 21:34

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第6選區藍綠立委膠著激戰，市長盧秀燕今天傍晚6點至南區忠明南路與美村南路口，陪國民黨候選人羅廷瑋在街頭催票，就在盧秀燕抵達前十多分鐘，羅廷瑋對手、民進黨立委候選人江肇國車隊從旁經過，雙方在本週六（13日）投票前氣氛劍拔駑張。

台中市第6選區選情拉鋸，民進黨總統候選人賴清德今天特地趕往萬壽棒球場，接起台中市第6選區（中西東南）候選人江肇國一同進行進行車隊掃街，而盧秀燕也在今晚回防南區，為羅廷瑋站在忠明南路口，下班交通尖峰時段請託選民支持。

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盧秀燕說，今天跑了4個立委候選人鞏固中台灣選情，每個地方距離很遠，傍晚下班還是要來陪羅廷瑋，昨天行政院說高端無法解密，民進黨立委竟都不吭聲監督，國家警報亂放，執政黨立委也不敢監督國防部。

羅廷瑋由台中市議員林霈涵、林昊佑及南區永興里長陳松鶴等人陪同，背起巨大人形氣球站路口喊話，而就在傍晚5點40分許、盧秀燕抵達前，江肇國車隊停在一旁美村南路口等紅燈，羅、江兩人對望氣氛尷尬，羅廷瑋率先打破僵局喊「加油」。江肇國表示，總統、副總統選前3天都來到中台灣拉抬選情，第6選區屬於危機激戰區，國民黨對手包括盧秀燕、不分區立委候選人韓國瑜都來輔選，戰況很危急。

台中市長盧秀燕（前排中）為國民黨候選人羅廷瑋站路口催票。（記者黃旭磊攝）

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