馬英九稱「相信習近平」 黃帝穎：侯友宜若當選恐讓台不受國際信任

前總統馬英九近日接受外媒專訪時宣稱「兩岸關係必須相信中國國國家主席習近平」，引發軒然大波。（資料照）

2024/01/10 20:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九近日接受外媒專訪時宣稱「兩岸關係必須相信中國國國家主席習近平」，引發軒然大波。律師黃帝穎跳出來直言，國民黨奉為圭臬的「九二共識」，看在國際眼裡就是「相信習近平」，萬一藍營總統候選人侯友宜當選，「在全球民主同盟的趨勢下，國際將無法相信台灣！」

馬英九本月8日接受德媒《德國之聲》專訪談論兩岸議題，除了將當前台海緊張局勢的責任歸咎給民進黨政府，還搬出自己相當自豪的「九二共識、一中各表」論述，稱自己執政8年兩岸相當和平，就是因為有「九二共識」作為政治基礎，更稱「就兩岸關係而言，必須相信習近平」。

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馬英九的言論曝光後隨即掀起輿論熱議，律師黃帝穎今天（10日）在臉書表示，「外國記者用英文訪問，用詞必須精準，難以理解九二共識『一中各表』那種含糊概念，因此追問下去，馬英九的兩岸思想『相信習近平』就現形了！」

他接著說：「更可怕的是，侯友宜過去長期沒有國際觀與兩岸主張，這次為了選總統，把馬英九那套『九二共識』完全照抄，百分之百繼承馬的一中路線。看在國際眼裡，就是國民黨侯友宜『相信習近平』！全球民主國家的總統相信的是民主體制，只有獨裁專制中國才會相信單一獨裁者，台灣的國民黨兩岸政策推到最後，只剩全押在獨裁者身上『相信習近平』！」

黃帝穎最後直言，「馬英九相信獨裁者，（恐導致）侯友宜失去國際信任。簡單來說，侯友宜萬一當選，國民黨九二共識最終只能『相信習近平』，在全球民主同盟的趨勢下，國際將無法相信台灣！」

針對馬英九的言論，侯友宜今天下午到高雄進行車掃拜票行程時，受訪表示馬英九的想法「跟我有些不同」，侯稱自己從以前到現在，都是主張「3D戰略」，即嚇阻、對話、降低風險，強調他對中國從來不抱不切實際的想法。不過馬英九在專訪中曾直言，「侯先生的兩岸政策大多都是延續我的做法，我當時提出不統、不獨、不武，他也采用了這些想法」。

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