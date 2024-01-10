侯友宜陪黃柏霖大車掃 賴清德手寫文字力挺李昆澤

國民黨總統候選人侯友宜下午陪同第五選區立委候選人黃柏霖進行車隊掃街。（記者許麗娟攝）

2024/01/10 17:21

〔記者許麗娟／高雄報導〕選戰倒數3天，國民黨總統候選人侯友宜今天（10日）在高雄為自己和藍營立委小雞催票，下午與第五選區立委候選人黃柏霖進行車隊掃街，而對手民進黨立委李昆澤前天已由總統候選人賴清德陪同車掃，今再秀出文宣，有賴的手寫推薦文，力推是挺台灣、顧高雄的好立委。

最後衝刺找來侯友宜車掃催票，黃柏霖說，選舉只剩3天，平常的努力很重要，最後的衝刺也很重要，因此找侯友宜總統候選人一起做最後努力，相信會在第五選區開出很好的成績。

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李昆澤今天則有高雄市教師工會副理事長周益村以及工會幹部站出來力挺，肯定李昆澤關心教師權益，認同工會所發出的「2024教育政策訴求」，如編列預算足額撥補「公教退撫基金」、訂定合理特教師生比等訴求等。

李昆澤近日也發出文宣，上頭有賴清德的手寫推薦文：「昆澤，是我為台灣打拚的重要夥伴，多年來問政有表現，爭取建設看得見，是挺台灣、顧高雄的好立委。2024，信賴台灣，最佳選澤，懇請大家全力相挺李昆澤。」

李昆澤下午也在高雄市議會議長康裕成、副議長曾俊傑，及議員何權峰 鄭孟洳、張博洋的陪同下進行車隊掃街催票，盼繼續在立法院與地方議員們一起打拚，為三民建設努力。

國民黨第五選區立委候選人黃柏霖希望在最後努力下開出好成績。（記者許麗娟攝）

李昆澤今秀出總統候選人賴清德手寫文字的推薦文宣，希望守住最後關頭，兩人一同衝出高票。（李昆澤競辦提供）

高雄市教師工會副理事長周益村及工會幹部等，今站出來力挺李昆澤。（李昆澤競辦提供）

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