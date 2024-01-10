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柯文哲錄影片挺羅廷瑋 江肇國：藍營小雞喊「總統投柯」才會影響選情

民進黨總統候選人賴清德（車上）為民進黨立委候選人江肇國（左）拉抬選情。（記者廖耀東攝）

民進黨總統候選人賴清德（車上）為民進黨立委候選人江肇國（左）拉抬選情。（記者廖耀東攝）

2024/01/10 16:14

〔記者黃旭磊／台中報導〕本週六（13日）就要投票，民眾黨總統候選人柯文哲為台中市國民黨第6選區立委候選人羅廷瑋錄製助選影片，鼓勵白營支持者投票支持，由於可能牽動緊繃選區結果，羅廷瑋對手、民進黨立委候選人江肇國說，如果藍營小雞喊出「總統投柯文哲」才會被影響，否則只是騙票」要立委的票，藍的選民也會反感。

柯文哲本週分別為羅廷瑋、台中市第4選區（西屯及南屯）廖偉翔等藍營候選人錄製助選影片，柯文哲在影片中表示，羅廷瑋是有經驗、有衝勁的年輕人，請選民支持翻轉立法院，而台北市長蔣萬安也到台中為民眾黨第一選區立委候選人蔡壁如助選，選民普遍認為台中為「藍白合」示範區，投票日倒數可能左右膠著區選情。

第6選區（中西東南區）選情膠著，民進黨總統候選人賴清德今天專程陪江肇國在向上路等地車掃顧票，沿途熱情民眾揮舞「國會要過半、搶救王義川大兵」迎接，有女銀行行員從2樓開窗揮手，期待「賴神」魅力外溢加持選票。

江肇國表示，自己看過影片，柯文哲對羅廷瑋不熟悉才會言語空泛，好像是被「逼著拍」，台中雖是所謂「藍白合」示範區但是這些候選人過去跟柯文哲都沒有連結，柯文哲也不認識他們，為了人情幫忙拍宣傳民眾也看得出來。

江肇國說，被推薦的藍營小雞沒表態總統到底要投柯文哲、還是侯友宜，對於柯粉也不是容易被左右，如果小雞喊出「總統投柯文哲」才會被影響，如果「要侯友宜還是柯文哲」左右不定，那只是騙票要立委的票，藍的選民也會反感，呼籲民眾回歸候選人政見來選擇。

民眾黨總統候選人柯文哲錄製助選影片。（民眾黨台中市黨部提供）

民眾黨總統候選人柯文哲錄製助選影片。（民眾黨台中市黨部提供）

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