3天後投票 民進黨新竹縣黨部啟動巷戰全力搶攻親子票

民進黨聯合競選總部主委鄭朝方（左3）在最後衝刺關頭發動巷戰，幫新竹縣第2選區立委候選人曾聖凱（左2）拚勝選。（民進黨竹縣黨部提供）

2024/01/10 14:57

〔記者黃美珠／新竹報導〕選戰倒數計時，民進黨新竹縣黨部今起全面展開「巷戰」，先由新竹縣聯合競選總部主委、也是民進黨竹縣黨部主委鄭朝方陪同該黨第1、2選區立委候選人詹紀緹跟曾聖凱，透過座談、車隊掃街、舉辦親子活動等方式後，現全面深入13鄉鎮市的大街小巷和鄉親近距離搏感情，並以2人的幼教老師和大學助理教授的教育背景強力搶攻親子票，明天早上10點半，總統候選人賴清德還將再度來到竹北進行車隊掃街，替竹縣的選情再衝一波。

鄭朝方說，明天早上總統候選人賴清德將從竹北市光明1路的聯合競選總部出發，先後經博愛街、中山路、仁義街後轉入中正東路向西，到達中正西路、環北路以後轉回台一線的方向，經光明11路、福興路後左轉回博愛街重回競總。沿途他們在福德街、博愛街口等6個重要節點設有「加油站」，歡迎大家一起來替賴蕭配、詹紀緹以及曾聖凱加油。

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鄭朝方強調，詹紀緹跟曾聖凱2個立委候選人，1位是幼教老師、1位是陽明交大助理教授，2人都是青年從政、同樣具有教育背景，對於親子教育議題十分重視，最後衝刺，2個陣營直到今天也持續加排綿密的車隊掃街拜票，甚至舉辦活動，來深入巷戰爭取親子們的認同。

詹紀緹、曾聖凱各自的對手們，像是1選區的國民黨候選人徐欣瑩、2選區的國民黨林思銘和時力王婉諭也都在近日頻頻發動車隊在各自的選區奔波掃街，持續加強拜票和催票。

相對於前述5個較有政黨資源的候選人，竹縣第1選區的3個小黨候選人們就沒有辦法有相提並論的衝刺能力動員車隊掃街。

以綠黨候選人余筱菁為例，她說她的車掃規模大約就是2車4~5人。但在志工陪同下，她不論白天或晚上，輪流在選區的夜市、工業區大門等人潮聚集處，或以這種小而美的車隊拜票，或定點舉辦音樂會或政見會等，希望積沙成塔迎來成功。

台灣維新候選人劉復嵐說，白天他自己隻身開著宣傳車，到處遊走廣播，並在選區定點做短講，晚上在家透過臉書直播宣傳自己的理念，或是跟大家討論時事新聞，以此爭取選民認同。

小民參政歐巴桑聯盟候選人劉台穠說，她連租一台戰車的能力都沒有，更遑論是出動車隊，但她有可靠的2條腿，透過徒步拜票，一步一腳印地感動鄉親，希望大家挺她進國會，真正替廣大的基層小民發聲。

國民黨新竹縣第2選區立委候選人林思銘跟太太近日積極車掃向選民懇託，（林思銘競總提供）

新竹縣第2選區時代力量立委候選人王婉諭近日也加入車隊掃街造勢拚勝選。（王婉諭競辦提供）

新竹縣第1選區綠黨立委候選人余筱菁沒有陣容龐大的車隊幫她掃街，但有志工一路相伴陪同拜票。（余筱菁提供）

新竹縣第1選區小民參政歐巴桑聯盟候選人劉台穠沒有車隊靠雙腳徒步拜票到選前。（劉台穠提供）

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