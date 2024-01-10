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決戰中台灣！賴清德台中車掃爆人潮 女行員開窗揮手

民進黨總統候選人賴清德（中）在台中市多區進行車隊掃街。（記者黃旭磊攝）

民進黨總統候選人賴清德（中）在台中市多區進行車隊掃街。（記者黃旭磊攝）

2024/01/10 14:42

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨總統候選人賴清德今天在台中市南區等多區進行車隊掃街，為黨籍立委候選人江肇國等多人催票，沿途受到支持者揮舞「國會要過半、搶救王義川大兵」等綠旗熱烈迎接，在向上路有女銀行行員從2樓開窗揮手、也有20歲首投族與母親堅定支持綠營。

賴清德車隊今天中午12點20分抵達萬壽棒球場，由台中市第6選區（中西東南）候選人江肇國接棒張廖萬堅，由於陸續再至潭子、豐原及北屯為謝子涵、謝志忠及莊競程進行車掃輔選，沿途支持者眾多，行程延誤超過半小時，文心路等重要路口也因管制被駕駛鳴喇叭抗議。

江肇國表示，總統、副總統選前3天都來到中台灣，就是要拉抬台中選情，第6選區屬於危機激戰區，國民黨對手包括台中市長盧秀燕、不分區立委候選人韓國瑜都來輔選，戰況很危急，期待綠營台中8席立委全上。

賴清德車隊沿途收到支持者熱烈迎接，多名女行員從2樓開窗歡呼揮手，賴清德在車上揮手表達謝意，西區支持者自製「選對的人、走對的路，美德贏台灣」紙板看板迎接，廖姓首投族（20歲）與母親在路邊等候車隊抵達。廖同學說，身邊的朋友、同學全是柯粉，但他建議年輕人還是要多思考國家未來選對領導人。

女行員開窗揮手迎接賴清德車隊。（記者黃旭磊攝）

女行員開窗揮手迎接賴清德車隊。（記者黃旭磊攝）

支持者自製「選對的人、走對的路，美德贏台灣」紙板迎接賴清德車隊。（記者黃旭磊攝）

支持者自製「選對的人、走對的路，美德贏台灣」紙板迎接賴清德車隊。（記者黃旭磊攝）

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