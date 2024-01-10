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首頁　>　政治

蕭美琴台南陪郭國文車隊拜票 支持者比「愛心」熱情相迎

民進黨副總統候選人蕭美琴陪同立委候選人郭國文掃街，支持者熱情相迎。（記者吳俊鋒攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴陪同立委候選人郭國文掃街，支持者熱情相迎。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/10 13:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕選戰進入倒數，民進黨副總統候選人蕭美琴今天回台南，陪同第2選區立委候選人郭國文掃街拜票，沿途支持者不斷搖旗吶喊，甚至比出「愛心」姿勢相迎，展現故鄉熱情。

蕭美琴今天陪同郭國文的掃街、拜票活動重點在善化區，近午從競選總部出發，民進黨市議員黃肇輝、余柷青也隨行，沿途廣播，宣傳造勢；雖然僅安排30分鐘，各應援點都有熱情的支持者聚集，車隊一到，加油、凍蒜聲不絕於耳，氣氛熱烈。

車隊回到競選總部，民眾簇擁，爭相握手，猶如偶像的粉絲見面會，蕭美琴向鄉親致謝，不畏烈日，熱情地加油、鼓勵，讓她相當感動。

蕭美琴說，這次是台灣選舉史上，首次正副總統候選人都來自台南，懇請鄉親全力支持，幫忙催票，讓民進黨在13日打出漂亮的勝仗。

蕭美琴帶來了「選對的人、走對的路」口罩，當作送給支持者的小紀念品，民眾爭相索取，她叮嚀鄉親，現在早晚溫差大，要記得給自己保暖，適時添加衣物，注意身體健康。

蕭美琴也推崇郭國文問政專業、服務認真，值得鄉親繼續力挺，順利連任，為地方爭取更多福利。

郭國文懇請鄉親要幫忙拉票、催票、顧票，全力支持民進黨及其正副總統、立法委員候選人，讓他可以在國會繼續為地方發展來打拚。

民進黨副總統候選人蕭美琴陪同立委候選人郭國文掃街後，與支持者合影。（記者吳俊鋒攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴陪同立委候選人郭國文掃街後，與支持者合影。（記者吳俊鋒攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴陪同立委候選人郭國文掃街，支持者熱情相迎。（記者吳俊鋒攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴陪同立委候選人郭國文掃街，支持者熱情相迎。（記者吳俊鋒攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴回台南造勢，支持者簇擁。（記者吳俊鋒攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴回台南造勢，支持者簇擁。（記者吳俊鋒攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴陪同立委候選人郭國文掃街後，與支持者合影。（記者吳俊鋒攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴陪同立委候選人郭國文掃街後，與支持者合影。（記者吳俊鋒攝）

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