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藍營爆料到招待所喝酒 高市經發局長︰惡質抹黑立即提告加重誹謗

國民黨高雄市黨部發言人莊為傑今天爆料，高市府經發局長廖泰翔，前往疑似招待所喝到酩酊大醉還被偷拍；廖泰翔則反駁照片是3年前受產業朋友邀約聚會照片，國民黨移花接木，將立即提告加重誹謗。（記者葛祐豪翻攝）

國民黨高雄市黨部發言人莊為傑今天爆料，高市府經發局長廖泰翔，前往疑似招待所喝到酩酊大醉還被偷拍；廖泰翔則反駁照片是3年前受產業朋友邀約聚會照片，國民黨移花接木，將立即提告加重誹謗。（記者葛祐豪翻攝）

2024/01/10 13:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市黨部發言人莊為傑今天爆料，高市府經發局長廖泰翔，前往疑似招待所喝到酩酊大醉還被偷拍；對此，廖泰翔譴責惡質抹黑進行負面選戰，會立即提告加重誹謗。

莊為傑今天召開記者會指出，民進黨濫用各種行政手段打選戰，場外桃色醜聞更不斷，由賴清德領軍的「性lie國家隊」，成員從王世堅到王必勝出軌，賴清德的子弟兵王定宇、前政院發言人陳宗彥找小芸、前台南經發局長陳凱凌性招待，到上禮拜疑似羅致政外遇性愛影片，可說是「桃色全明星隊」。

莊為傑爆料說，高雄更可以出一支「地方代表隊」，成員除了前新聞局長丁允恭、立委趙天麟，高雄市經發局長廖泰翔這幾天忙著四處幫民進黨立委輔選站路口，不愧是年輕人，早上輔選，晚上還有力氣到招待所喝酒，喝到不省人事被人偷拍。

莊為傑痛批，整個民進黨從上到下都身陷桃花風暴，連局處長都可以花天酒地、請假輔選，令人嘆為觀止。

對此，廖泰翔發出聲明反駁說，非常遺憾在選舉的最後階段，國民黨用看圖說故事的方式，以3年前受產業朋友邀約聚會照片，移花接木，以錯誤訊息進行不實抹黑。

廖泰翔強調，選舉應回歸政策討論，嚴厲譴責以惡質抹黑進行負面選戰，將立即對國民黨提告加重誹謗。

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