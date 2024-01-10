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中國放話再中止ECFA稅率 外交部：藉經濟脅迫介選

中國商務部再放話要擴大中止ECFA關稅減讓，外交部表達強烈譴責。（資料照）

中國商務部再放話要擴大中止ECFA關稅減讓，外交部表達強烈譴責。（資料照）

2024/01/10 11:58

〔記者楊堯茹／台北報導〕繼認定台灣對中構成貿易壁壘、中止「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」 12項產品關稅減讓後，中國商務部又研擬擴大取消ECFA早收清單關稅減讓項目，我外交部痛批，這是中國公然介選的粗暴行為，國際社會應重視與中國經貿往來的高度風險，凸顯民主國家加速經濟去風險的重要性。

大陸商務部昨預告，正研究進一步中止ECFA早期收穫清單中有關「農漁、機械、汽車零配件、紡織」等產品關稅減讓等措施，並把矛頭指向民進黨政府，未就中國當局去年12月終止12項產品的ECFA關稅減讓的之舉措，取消台灣對中國的貿易限制。

對此，外交部發布新聞稿指出，台灣與中國同為WTO會員，兩岸貿易問題應依循WTO機制及國際規範處理，但中國近來片面透過貿易壁壘調查、中止ECFA部分項目關稅減讓，以及研究進一步擴大取消關稅優惠等一系列舉措，旨在以經貿為武器持續對台施壓，企圖操縱及破壞我國的民主選舉，以遂行其政治目的。

外交部強調，對於中國公然介選的粗暴行為表達強烈不滿與譴責，並呼籲國際社會共同表達嚴正關切。

外交部進一步表示，中國一再以經濟脅迫的介選作為，除了傷害兩岸的正常經貿往來與合作外，也讓台灣人民及產業認清中國絶非可以穩定發展的市場，而國際社會也應重視與中國經貿往來的高度風險，凸顯民主國家加速經濟去風險的重要性。

外交部示警，中國毫不掩飾的介選行徑，反映其威權政府的擴張野心，尤其今年是國際大選年，呼籲各國要正視台灣受到經濟脅迫的情況，共同因應並反制中國的經貿脅迫。

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