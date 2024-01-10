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側翼粉專攻擊影響澎湖立委選區 楊曜提正面對決

尋求四連霸的民進黨立委楊曜，痛批國民黨側翼粉專。（記者劉禹慶攝）

尋求四連霸的民進黨立委楊曜，痛批國民黨側翼粉專。（記者劉禹慶攝）

2024/01/10 10:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕總統、立委選舉進入最後衝刺階段，臉書澎湖各社團卻出現台北進行時、馬公背包客、來趣湖西等側翼粉專，助攻國民黨立委候選人吳政杰，攻擊尋求4連霸的民進黨立委楊曜，讓選情陷入膠著，楊曜提出正面對決，3批吳政杰擔任澎湖縣議員不合格。

楊曜表示，吳政杰身為湖西選出的議員，卻從未要求縣長兌現：「湖西民眾從去年起免健保費的承諾。」不在意湖西鄉鄉民的權益；吳政杰主張全聯福利中心在澎湖展店，如果虧損澎湖縣政府進行補貼，立委開空頭支票由縣府買單，合理嗎？懷疑澎湖縣政府有黑箱作業的情況，怪罪立委不發聲，難道不知道監督縣政是縣議員的責任嗎？

由於2022年民進黨雖然在澎湖縣長和馬公市長雙贏，但在在馬公的得票率都只有33%左右，如何突破民進黨在馬公市的困境，恐怕成為楊曜最大的選舉難題，雙方陣營都評估陷入膠著狀態，決戰馬公，可是馬公市在縣、市選舉民進黨的得票率太低

，雙方出身地，西嶼和湖西相互抵消、其他3鄉輸贏不大。

根據了解，被外界視為國民黨側翼粉專，去年11月成立，除了楊曜點名的3個側翼粉專外，還有另外2個，除了台北進行時在去年11月15日成立，其餘集中在11月22至24日成立，共計廣告400餘次，每次100至3000元不等，背後的資金來源相當可疑，楊曜希望相關單位能進行調查。

國民黨吳政杰表示未介入側翼粉專操作，並在公辦政見會向楊曜致歉。（記者劉禹慶攝）

國民黨吳政杰表示未介入側翼粉專操作，並在公辦政見會向楊曜致歉。（記者劉禹慶攝）

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