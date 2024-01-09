韓國瑜礦工子當副總統言論掀波 黃偉哲：對侯友宜有殺傷力

對於國民黨不分區立委候選人韓國瑜稱「1個礦工的小孩怎麼能當上中華民國的副總統？」台南市長黃偉哲今日受訪表示不認同。（記者洪瑞琴攝）

2024/01/09 18:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨不分區立委候選人韓國瑜日前在造勢場合中，脫口說出「一個礦工的小孩怎麼能當上中華民國的副總統？」對此，台南市長黃偉哲今（9）日受訪表示，如果這句話是韓國瑜先生的本意，令他實在無法認同，而且也對出身基層子弟的國民黨總統候選人侯友宜有殺傷力。

黃偉哲表示，網路盛傳這段影片，前高雄市長韓國瑜先生對於民進黨總統候選人賴清德的批評，「一個礦工的小孩怎麼能當上中華民國的副總統？」讓人家覺得很奇怪，如果這是韓國瑜的本意，已嚴重傷害到基層民眾的心很不應該。

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黃偉哲說，不管是哪個政黨，藍、白、綠都應該是站在底層民眾的立場，來解決他們的痛苦，怎麼能夠說出生在底層的人就不能來選高位？前總統陳水扁是3級貧戶出身，前總統馬英九也是基層公務員子弟出來，拿中山獎學金出國留學，這個社會是鼓勵民眾勇敢奮發向上，而不是抑制他們不夠資格去做什麼事情，韓國瑜應該對這個說法向社會大眾做一個清楚說明，否則對侯友宜是很大的殺傷力，因為侯友宜也是自承來自基層，對於韓國瑜的說法，他深感不認同。

據了解，國民黨不分區立委候選人韓國瑜6日在新北造勢場合，批評「當賴清德說出中華民國是災難，中華民國憲法是災難的時候，他已經沒有資格參選中華民國總統」，「沒有中華民國的保護，沒有政府的照顧，一個礦工的小孩，怎麼能當上中華民國的副總統。這是吃中華民國的飯、砸中華民國的鍋、斷中華民國的根」，全力用選票唾棄賴清德。影片在網路流傳，引發外界質疑韓國瑜歧視礦工。

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