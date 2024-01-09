蔡英文︰國會過半很重要 高雄要轉型高科技中心

總統蔡英文今南下高雄輔選黨籍立委許智傑，大家高喊許智傑「凍蒜」。（記者陳文嬋攝）

2024/01/09 17:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選戰倒數，總統蔡英文今三度南下高雄輔選黨籍立委許智傑，她強調，現在是高雄轉型最關鍵時刻，最具指標性就是台積電要來高雄，國會過半很重要，讓執政團隊一直繼續努力下去，讓更多像台積電國際大廠來高雄，帶動高雄轉型為高科技中心。

總統蔡英文今南下高雄市鳳山區鳳邑北辰宮參香祈福，三度為黨籍立委許智傑站台，力守國會過半關鍵一席，她推薦許智傑是她就讀台大學弟，這次被對手抹黑嚴重，非常沒道理，懇請鳳山鄉親力挺許智傑，還給許智傑一個公道。

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蔡英文表示，現在是高雄轉型最關鍵的時刻，很多重大建設都在高雄進行，最具指標性就是台積電要來高雄，台積電為什麼要來高雄？道理很簡單就是高雄有一個好市長與有一個好團隊，還有一組在中央非常有影響力的立委，包括許智傑就是其中一位。

蔡英文指出，台積電在她任內快速茁壯變成護國神山，國際需求增加一直快速設廠，政府全力支持設施、水電、土地幫助企業，做出一個全球最有競爭力的產業與公司。

蔡英文說，政府這幾年來在高雄投資許多重要建設，以台積電而言最注重水電、人力，還有他所需要的人才都能夠到位，顯然高雄符合台積電嚴格高標準，台積電來高雄就是指標，就是高雄團隊做得很好符合標準。

蔡英文強調這是一個關鍵時刻，讓高雄團隊一直繼續努力下去，讓更多像台積電這樣國際大廠來高雄，高雄就能從以前重工業城市，未來轉型為高科技中心，這對高雄未來發展非常重要，年輕人可以找到具有挑戰性工作，高雄成為未來性科技發展城市。

蔡英文說，這次選舉是關鍵時刻，最重要關鍵就是國會過半，她推薦台大學弟許智傑，一定要高票連任，他最了解鳳山需求，才能與中央連結，投資高雄、建設高雄，讓高雄轉型工程是台灣未來最大工程之一，尤其城市建設工程需要好的團隊，讓中央政策可以延續下去。

蔡英文列舉執政8年完成三大政績，其中2017年前瞻基礎建設推動高雄捷運、輕軌、水利工程，甚至台積電中油高煉廠汙染整治工程，還好民進黨國會過半順利推動，提升國家競爭力，躍升全球第六名，擴大老人長照預算今年達870億元，0到6歲幼兒補助金年要投入1100億元。

此外，最重要就是堅持要走自由、民主的道路，蔡英文說，台灣的自由和民主是亞洲第一名，世界各國看到台灣有決心和能力保護自己的國家，世界各國開高峰會都有台海和平穩定聲明守護台灣，過去8年在大家共同努力下，守護了台灣的民主與安全，未來仍需要靠國會過半來確保。

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