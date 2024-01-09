陳建仁收國家級警報口誤稱飛彈 蔣萬安：嚴肅課題應精確

台北市長蔣萬安今天下午與台北市大安區立委候選人羅智強車隊掃街拜票。（圖擷自YouTube）

2024/01/09 17:08

〔記者蔡思培／台北報導〕總統大選倒數4天，國防部今首度發布「國家級警報」，指中國下午3點4分發射衛星飛越台灣南部上空，請民眾注意安全，行政院長陳建仁在立院備詢時收到簡訊稱中國發射「飛彈」，事後澄清應為「衛星」。台北市長蔣萬安表示，這是嚴肅課題，應對外說明清楚且精確，而非製造民眾恐慌。

蔣萬安今天下午與台北市大安區立委候選人羅智強車隊掃街拜票，蔣也被問起「國家級警報」一事。蔣稱有看到相關新聞，陳建仁接受質詢第一時間說是飛彈經過台灣南部，後來又更正。蔣認為嚴肅課題應對外說明清楚且精確，讓民眾安心，而非製造民眾恐慌。蔣說，若是衛星飛過台灣南部，為何發布警報，且中文寫衛星，為何英文出現代表飛彈的Missile，中央應該說清楚。

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羅智強也說，選舉報了執政黨應該把心思發在台灣人民，不要有奇怪舉動，若過去中國發射衛星都有警報可視為慣例，但為只有選前4天才發警報，行政院長還說是飛彈，民進黨愛用口誤做為事後說明的理由。羅認為選前這樣難免讓大家有聯想。

媒體也關心高端疫苗採購爭議，蔣萬安表示，高端採購讓民眾有很大質疑，大家都希望公開採購合約，但民進黨就是不願意，甚至將合約封存30年，民進黨總統候選人賴清德曾在辯論會上稱願意公開，但現在仍不願意，民眾若要知道真相唯一的方式就是讓國民黨執政、讓國民黨總統候選人侯友宜當選。

國防部掌握，中國下午3點4分發設衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，若發現不明物體，通報警消人員處理。（圖擷自微博《央視軍事》、民眾提供，本報合成）

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