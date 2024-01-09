陳建仁收國家級警報口誤稱飛彈 蔣萬安：嚴肅課題應精確
2024/01/09 17:08
〔記者蔡思培／台北報導〕總統大選倒數4天，國防部今首度發布「國家級警報」，指中國下午3點4分發射衛星飛越台灣南部上空，請民眾注意安全，行政院長陳建仁在立院備詢時收到簡訊稱中國發射「飛彈」，事後澄清應為「衛星」。台北市長蔣萬安表示，這是嚴肅課題，應對外說明清楚且精確，而非製造民眾恐慌。
蔣萬安今天下午與台北市大安區立委候選人羅智強車隊掃街拜票，蔣也被問起「國家級警報」一事。蔣稱有看到相關新聞，陳建仁接受質詢第一時間說是飛彈經過台灣南部，後來又更正。蔣認為嚴肅課題應對外說明清楚且精確，讓民眾安心，而非製造民眾恐慌。蔣說，若是衛星飛過台灣南部，為何發布警報，且中文寫衛星，為何英文出現代表飛彈的Missile，中央應該說清楚。
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羅智強也說，選舉報了執政黨應該把心思發在台灣人民，不要有奇怪舉動，若過去中國發射衛星都有警報可視為慣例，但為只有選前4天才發警報，行政院長還說是飛彈，民進黨愛用口誤做為事後說明的理由。羅認為選前這樣難免讓大家有聯想。
媒體也關心高端疫苗採購爭議，蔣萬安表示，高端採購讓民眾有很大質疑，大家都希望公開採購合約，但民進黨就是不願意，甚至將合約封存30年，民進黨總統候選人賴清德曾在辯論會上稱願意公開，但現在仍不願意，民眾若要知道真相唯一的方式就是讓國民黨執政、讓國民黨總統候選人侯友宜當選。