台北6坪套房租金6800元？ 吳欣盈解釋：台北非國際一級城市
2024/01/09 18:07
〔記者周敏鴻／桃園報導〕民眾黨副總統候選人吳欣盈今天在桃園市率車隊掃街拜票，其間在平鎮區停留與支持者合影留念，還跳起「炸裂應援舞」為自己與黨籍第5選區（平鎮、龍潭）立委候選人賴香伶打氣。媒體詢問吳參加「賀瓏夜夜秀」錄影時猜台北市6坪套房的房租6800元一事，她回答，國際上來講，一般人把薪資的1/3付房租，是較正常的，「台北又不是國際一級城市」，年輕人平均月薪2萬7000元，1/3就是9000元，加上她之前看過北市有8000元含稅的房屋出租，才以這樣的出發點思考。
「我對物價還是很熟，裏頭有七七乳加巧克力，還有台鐵便當，我有猜對！」吳欣盈說，藍綠執政至今，物價一直狂漲，重點是台灣經濟必須翻轉，對企業要減稅，讓人民薪資能提高，是首先的重點。至於柏金包價格在「賀瓏夜夜秀」錄影時最後才被詢問，是否感覺被設局？吳則回答：「不會！」
請繼續往下閱讀...
吳欣盈今在桃園市率車隊掃街拜票，她強調，民眾黨所有的提案都有內容，對國家的未來治理也有明確方向，民眾黨想做事情、有解方，希望民眾支持。相較於其他候選人，民眾對她較不熟悉，希望民眾有機會多點閱她的網路節目「有盈來抬槓」，聽聽她談論技術面的議題包括綠色金融、中美地緣政治等。