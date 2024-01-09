接受廠商招待喝花酒「數十次」 軍備局205廠3人被彈劾

國防部軍備局生產製造中心第205廠前上校林龍基、前一等士官長林憶明與呂建勳等3人於任職期間多次接受廠商招待，前往有女陪侍的酒店、舞廳飲宴，並收受不正利益。監察院通過彈劾案，移送懲戒法院審理。（資料照）

2024/01/09 17:19

〔記者楊丞彧／台北報導〕監察院今（9）日表示，國防部軍備局生產製造中心第205廠前上校林龍基、前一等士官長林憶明與呂建勳等3人於任職期間假借職務上權力、機會，多次接受與其職務有利害關係之廠商招待，前往有女陪侍的酒店、舞廳飲宴，並收受不正利益14次、24次及7次。監察院今日全票審查通過監察委員王美玉、賴鼎銘、郭文東所提彈劾案，移送懲戒法院審理。

監察院表示，國防部軍備局生產製造中心第205廠（下稱205廠）前上校工務長林龍基、前一等士官長領班林憶明及前一等士官長化工呂建勳等3人涉犯貪污治罪條例罪嫌，經臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查起訴。

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監察院調查指出，林龍基、林憶明及呂建勳3人均為公務員服務法第2條受有俸給之武職公務員，卻假借職務上權力、機會，多次接受與其職務有利害關係之廠商招待，前往有女陪侍的酒店、舞廳飲宴，收受不正利益，行政違失事證明確，且情節重大，嚴重損害公務員廉潔形象及政府信譽，有懲戒之必要。

彈劾案文指出，林龍基身為205廠工務中心工務長，為高階主管人員，負有督管軍品生產任務及採購業務全般督導之責，本應奉公守法，以身作則，竟多次接受「機軸半成品等5項」、「閂鎖左導板等3項」採購案得標廠商鍾○公司與榮○公司蘇姓負責人以及申請「進彈滑板操作體」等4項軍品試製認證資格廠商群○公司詹姓負責人之招待，至有女陪侍的酒店、舞廳飲宴，收受不正利益，合計多達14次。

彈劾案文也提到，林憶明負責205廠採購案履約盯催及技術輔訪，並為試製認證評鑑小組編組成員，竟接受上述2家廠商招待，至有女陪侍的酒店、舞廳飲宴，收受不正利益，合計多達24次；呂建勳為試製認證評鑑小組成員，竟接受群○公司招待，至有女陪侍的酒店、舞廳飲宴，收受不正利益多達7次。

監察院指出，3人之行為嚴重違反公務員服務法等規定，違失事證明確，且情節重大，依公務員懲戒法有予以懲戒之必要，因此提案彈劾，移送懲戒法院審理。

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