桃園政見會》第1選區藍、綠交火 前民眾黨員馬治薇收押未出席

桃園市立委候選人公辦政見電視發表會，9日下午進行第1選區（蘆竹、龜山與桃園15里），民進黨鄭運鵬提出蘆竹區28位里長的進步感受，強調在地政績有目共睹。（擷取自桃園市選舉委員會直播畫面）

2024/01/09 17:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立委候選人公辦政見電視發表會，今（9）日下午進行第1選區（蘆竹、龜山與桃園15里），國民黨牛煦庭砲火多次指向民進黨鄭運鵬，除了暗批鄭運鵬消費「護國神山」台積電，也譴責他護航三接，又對龜山國光、長生電廠擴建案毫無聞問；鄭運鵬開頭即反擊，牛在擔任議員期間，兩人多次合作建設、選服工作，「可能牛煦庭現在要選立委，就忘記過去的合作種種」。

前民眾黨員、以無黨身分參選的馬治薇，被控涉嫌收受中方虛擬貨幣資助百萬元介選，本月6日被以涉犯反滲透法收押，因此無法出席政見發表會。

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首先發言的牛煦庭說，他是第1選區唯一願意採辯論形式者，法規規定選區須有3分之2以上同意，第1選區有3位候選人，顯然其他2位對手都不同意，他對此深表遺憾，辯論會公民、媒體提問等，才能真正鑑別出有所準備的候選人，既然對手都不同意，也只能利用有限時間將政見逐一說清楚。

他從國會問政、選區經營2大方向切入政見，國會問政上他「反詐、反戰、反特權，宜居、宜業、宜生活」，其中，在宜業上，他反對政治人物不處理土地、用水、財務問題就胡亂宣傳，用台積電設廠議題詐騙選票；選區經營願景則從交通、環境、生活切入，像是他關注已久的龜山國光、長生電廠擴建案，再度點名鄭運鵬護航三接，又對兩電廠擴建案毫無聞問。

牛煦庭最後以「3個理由挺小牛」向選民喊話，請鼓勵投身政治的年輕人、肯定勤奮努力的候選人、支持認同地方的自己人，他說，自己在龜山出身、檜溪長大、三代在地，未來他的孩子也會是第1選區的住民，他與大家呼吸一樣的空氣、感受一樣的環境，為了同一個地方打拚，當選後一定看得到、找得到、服務最周到、問政有門道。

鄭運鵬一開始提出2個感謝，第一感謝選民給他服務機會，相信過去8年和市府的努力，都有達到大家的期待，他也要感謝對手，5年前牛煦庭以無黨籍身分當選市議員，兩人合作過不少龜山建設工作，可能牛現在要參選立委，忘記了過去一起合作的種種，但市民對於周邊生活的進步、問題的改善，他相信所有有做的，市民都會肯定，也批桃園市因換了人「開車」，這一年來失去了光彩及光榮感。

對於馬治薇被收押、無法參加政見發表會，鄭運鵬表示「遺憾」，認為中國無所不用其極干預台灣選舉，這次甚至涉入參選、培養自己的候選人，所幸國人過去給予綠營國會過半空間，可以完整修法、完成反滲透法，否則將無法源處理這些手段，對台灣公信力、產業影響難以想像。

他對自己擔任立委提出4大期許，包括格局要大、照顧要細、在地要有進步、市民外出要有面子，他特別提到，每次立委選舉他都會遭到抹黑，說在地的進步他沒有參與，他出示蘆竹28位、逾3分之2以上里長，整理的逾20項以上進步地方，強調他與前市長鄭文燦的在地成績有目共睹。

鄭運鵬最後以民進黨總統副總統CF《在路上》，比喻台灣這輛車外頭並非沒有風雨，只要行駛得穩、得到更多的盟友及信任、中央把法規做得完整，這都是國會立委要做的事，感謝過去8年選民給他們機會，把台灣體質打造穩健，接下來要把現有的基礎穩固得更好，並持續發展地方產業、環境，也要帶回更完整的中央挹注，避免掉現在桃市府的怠惰。

桃園市立委候選人公辦政見電視發表會，9日下午進行第1選區（蘆竹、龜山與桃園15里），國民黨牛煦庭砲火猛烈，也提出國會問政、選區經營願景等政見，呼籲選民出門投票，支持投身政治、肯勤奮努力、認同地方的年輕人。（擷取自桃園市選舉委員會直播畫面）

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