「勇腳馬」衝大、小金門拜票 馬英九看陳玉珍選情：樂觀

前總統馬英九（左二）由「侯趙配」金門聯合競選服務處顧問團團長楊應雄（左一）陪同，帶著立委候選人陳玉珍（左三）前往金沙傳統市場拜票。（記者吳正庭攝）

2024/01/09 17:51

〔記者吳正庭／金門報導〕大選倒數計時，國民黨籍前總統馬英九今天專程飛抵金門，為同黨「侯趙配」造勢並陪同爭取3連霸的立委候選人陳玉珍掃街拜票，對於陳玉珍的選情，馬英九說：「樂觀」。年逾70的馬英九小秀1段「金門大橋冷知識」外，談話時出現秒閃口誤，一不小心將「侯康配」說成支持「侯柯配」。

馬英九搭早班飛機抵金門，隨即前往金沙鎮菜市場拜票，雖然已從總統卸任8年，金門鄉親十分捧場，所到之處人氣滿滿，頗有早年歡迎前總統蔣經國的氛圍；不少民眾搬出多年前「小馬哥」時代合影的照片要求簽名，馬英九也來者不拒，展現十足親民作風；被問及是否覺得當時看起來很年輕？馬英九隨即抬頭回話：「你是覺得我現在不年輕嗎？」，逗笑一群粉絲。

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馬英九說，大家應該有感覺到，台灣如果要繁榮進步，一定要支持「侯康配」，否則，「如果是另1位的話，我真的很擔心台灣的安全」，相信很多人也會擔心。馬英九表達「要支持侯康配」時，口誤成「侯柯配」，所幸他秒閃失誤，立刻修正。

看到許多鄉親拿著昔日合照要求簽名，馬英九說，金門人情味非常濃厚，當年他一當選總統就到金門，當時承諾要把金門大橋建起來，也總算在他卸任前完成，而且建的很漂亮。他對在場媒體表示，「你知道嗎？金門的金門大橋長度是美國舊金山金門大橋的2倍」，他說，這邊的大橋5400公尺，舊金山的金門大橋只有2700公尺，「我怎麼知道？」、「因為我跑過」。

馬英九這趟輔選行程先前往金沙鎮菜市場，馬不停蹄又直奔他任內核定的金門大橋，前進烈嶼鄉（小金門）東林街拜票，再轉回金門本島金城鎮市區掃街，沿路受到民眾、商家歡迎，也有金門大學學子上前要求簽名合影；民眾說，馬英九拜票沒有選舉味，反而多了1分溫馨。

相較於近來國民黨主席朱立倫、副總統候選人趙少康、同黨不分區立委第1名候選人韓國瑜，其至民眾黨總統候選人柯文哲等人抵金拜票，74歲的馬英九，不僅是年齡最長，還橫跨大、小金門，穿梭3鄉鎮，是在金門拜票區域最廣的輔選大將，「勇腳馬」當之無愧，但是，看在許多輔選系統老人的眼裡，對於「老馬哥」奔波的拚勁，表示「揪嗯甘仔（不忍心）」。

馬英九前進「離島」烈嶼鄉，受到當地父老拍手迎接。（記者吳正庭攝）

前總統馬英九（左二）陪立委候選人陳玉珍（左三）掃街拜票，遇到大學生要求簽名。（記者吳正庭攝）

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