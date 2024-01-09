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賴清德台南掃街遇「放炮歡迎」 警用瓶裝水澆熄

南市警二分局的警員聽到炮聲，用瓶裝水澆熄。（民眾提供）

南市警二分局的警員聽到炮聲，用瓶裝水澆熄。（民眾提供）

2024/01/09 12:26

〔記者王捷／台南報導〕在選舉期間，民眾常會用放鞭炮表示歡迎，但這種熱情有時也會引發安全問題，總統候選人賴清德8日到台南車隊掃街，車隊行經台南中西區忠義路與慈音街口時，就遇到民眾放炮歡迎，警方及時用瓶裝水澆熄，避免衍生安全問題。

2004年3月19日，陳水扁競選總統時，搭乘一輛紅色吉普車，在台南車隊掃街拜票，受到廣大民眾支持，沿路炮聲不斷，但也有惡意人士利用鞭炮掩蓋槍聲，最終發生319槍擊事件，這也讓警方特別注意鞭炮聲，警方指出，鞭炮不只會讓候選人有維安疑慮，人潮密集處也放炮也有安全問題。

據了解，警員當時騎機車，跟隨在競選車輛後方，在聽到鞭炮聲後，循聲找到正在燃燒的鞭炮，當時警員拿起身邊的瓶裝水，一邊閃躲鞭炮、一邊把水往鞭炮上澆，不久將鞭炮澆熄。

警方指出，放鞭炮雖出於好意，對候選人也帶來了一定程度的風險，還好巡邏警員迅速發現，用瓶裝水撲滅燃燒中的鞭炮，並提醒支持者，選舉活動應避免燃放鞭炮，確保候選人與參與者的安全。另外，也有民眾拍影片檢舉，警方的警用廂型車違停，警方強調，當時警方在執勤選舉的維安勤務，沒有違規問題。

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