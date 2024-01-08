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選前拉抬謝佩芬 蘇貞昌大讚：看到與當年蕭美琴一樣的堅持

前行政院長蘇貞昌今晚出席民進黨立委候選人謝佩芬「衝破藍天、翻轉中山、北松山」晚會。（記者陳冠甫攝）

前行政院長蘇貞昌今晚出席民進黨立委候選人謝佩芬「衝破藍天、翻轉中山、北松山」晚會。（記者陳冠甫攝）

2024/01/08 23:23

〔記者陳冠甫／台北報導〕前行政院長蘇貞昌今晚出席民進黨立委候選人謝佩芬「衝破藍天、翻轉中山、北松山」晚會。蘇貞昌大讚在謝佩芬身上看到年輕人的勇敢，看到當年輔選副總統候選人蕭美琴時一樣的堅持；他也勉勵「我們就是一個個加起來就有力量」，有大家的支持才能走進立法院。

謝佩芬晚間舉辦選前造勢晚會，邀請副總統候選人蕭美琴、護國院長蘇貞昌、姚立明、竹北市長鄭朝方、民進黨北市黨部主委張茂楠、壯闊台灣理事長吳怡農、前北市民政局長藍世聰、議員洪健益、林亮君、張文潔、許家蓓、顏若芳、陳怡君、僑委會主委徐佳青、客家歌手米莎等人到場支持。現場人潮擠爆，上千人站滿榮星花園噴水池廣場。

蘇貞昌說，在謝佩芬身上看到年輕人的勇敢與堅持，彷彿看到當年的蕭美琴，他提到當年在幫蕭美琴助選時也是一樣「很堅持」；謝佩芬條件很好、北一女、台大法律、政治雙學位、哈佛大學，比他還厲害；謝佩芬有律師、司法官、美國律師資格，「她去華爾街賺美金不是很輕鬆嗎」，現在早晚站路口拜票都是為了理想。

蘇貞昌提到，他當過「少年律師」也可以賺錢過優渥生活，但他當年敢走上軍事法庭、敢打破戒嚴；謝佩芬不做律師，去到聯合國、回台當民進黨發言人、國際部主任；若謝佩芬為自己可以不用如此辛苦；她為了理想才走到這裡，但她只有一個人，如果力量要更大，要靠大家的支持。「我們就是一個個加起來就有力量」。

蘇貞昌強調他從謝佩芬身上，看到他當年的辛苦與孤單，也看到當年的堅持理想；他說當年戒嚴會被關、會被槍斃；但當時有句話「人家沒有叛亂，你不要亂判，否則台灣人會另作審判」，投票就是審判的時候。

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