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政黨政見發表會》多黨憂韓當立法院長 柯志恩：韓國瑜魔咒創傷大？

中選會今（8）日傍晚舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨電視政見發表會。（中選會提供）

中選會今（8）日傍晚舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨電視政見發表會。（中選會提供）

2024/01/08 21:26

〔記者李文馨／台北報導〕中選會今（8）日傍晚舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨電視政見發表會，針對多黨點名國民黨不分區立委排序一的韓國瑜，國民黨不分區候選人代表柯志恩表示，韓國瑜未來要不要當立法院長，由立法院同仁決定，「我不曉得韓國瑜的魔咒，對這些政黨有這麼大的心理創傷」。

柯志恩坦言，國民黨過去曾經失敗過也跌倒過，但國民黨已經深切反省，提出非常多福國利民政策，也提出耳目一新的候選人，包含區塊鏈專家、不孕症專家、檢察官、律師，還有潛艦國造的學者。

針對民進黨不分區代表郭昱晴發言直指，藍白兩黨國會若過半會有8亂象，包含排黑條款恐被修回、重啟服貿、台灣經濟鎖回依賴中國的親中路線、重啟特偵組、主張內閣制、新增核電廠；另，韓國瑜擔任高雄市長期間，就曾自由自在進出香港中聯辦，若擔任立法院長，台灣又會被他帶到哪去呢？是不是也會走入一國兩制？

柯志恩批評，國民黨政見根本沒有說重返執政要廢除同婚、要興建核五核六核七等。柯志恩也說，「我也特別幫跟我同性的柯P說一句話」，他什麼時候在政見告訴大家，他上任後要廢掉排黑條款，這就是民進黨一貫的扭曲；針對多黨都點名不分區立委排序一的韓國瑜，「我不曉得韓國瑜的魔咒，對這些政黨有這麼大的心理創傷」。

柯志恩表示，韓國瑜未來要不要當立法院長，由立法院同仁決定，且憲法所賦予立法院長的職權，不會因為去中聯辦稍微聊天坐一下，就要把台灣賣出去，「立法院長的職權難道民進黨都不知道嗎，把韓國瑜不斷地抬出來談，那只能曝露你對於他的恐懼。」

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