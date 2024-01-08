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王義川、李正皓怕剃頭？吳沛憶：小孩才做選擇 通通都要

王義川大兵環台車掃啟動。（取自搶救王義川大兵影片）

王義川大兵環台車掃啟動。（取自搶救王義川大兵影片）

2024/01/08 10:49

〔記者陳奕劭／台北報導〕距離2024總統大選倒數5天，拉抬五五波激戰區立委，「搶救王義川大兵」環台車掃今天（6日）開跑。活動壓軸可能有「新兵入伍」常見的剃頭儀式，讓政治評論員李正皓擔心會不會跟著加入。台北市第五選區（中正、萬華）立委候選人吳沛憶上午在記者會戲稱，「小孩子才做選擇」，通通都要。她呼籲大家一起搶救搶救王義川、許淑華、吳沛憶，未來進入國會力抗藍白合流。

吳沛憶表示，最近她掃市場常被地方鄉親問「阿川何時會來？」搶救王義川是由下而上發起的草根運動，讓她非常感動。她問：有沒有看過許淑華、李正皓拍過的影片「在路上」？她酸，車子是開在路上，不是用來違停，一定要全力支持五告讚的許淑華。

談到李正皓擔心被剃頭，吳沛憶戲稱，「小孩子才做選擇」，通通都要，卓冠廷也一起加入。讓記者會響起愉快的笑聲。她提到，不只要搶救王義川、許淑華、吳沛憶，大家更要進國會力抗韓國瑜；韓國瑜綽號是「遲刻魔」，接見外賓一直遲到，對台灣國際形象是大傷害。但她的對手鍾小平卻連出席都不到，連韓國瑜都比他好。

台北市第五選區選情緊張，吳沛憶坦言，這幾天一直徹夜未眠，非常感謝王義川大兵環台首發來到松山信義、中正萬華，他們要一起進立法院，對抗傷害台灣的藍白合流。

王義川表示，吳沛憶遇到的對手是「另一個韓國瑜」，每天關心自己英不英俊，沒在問政，他不適合做立委，「拜託大家搶救王義川、搶救許淑華、搶救吳沛憶。」

王義川力挺許淑華、吳沛憶。（取自搶救王義川大兵影片）

王義川力挺許淑華、吳沛憶。（取自搶救王義川大兵影片）

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