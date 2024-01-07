王義川嘉義掃街拜票 陳冠廷︰年輕世代要作伙拚作伙衝

民進黨不分區立委候選人王義川（左）到嘉義縣溪口鄉拜票時和粉絲合影。（記者蔡宗勳攝）

2024/01/07 13:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨不分區立委候選人、政治評論員王義川今日早上到嘉義縣拜票，一早7點多出現在溪口鄉菜市場，和民進黨山區立委候選人陳冠廷一起掃街尋求支持，接著轉往竹崎與中埔車隊掃街，王義川吶喊「拜託，拜託！搶救王義川，票投總統2號賴清德，立委5號陳冠廷，政黨票6號民進黨」。

王義川表示，選前最後一個星期天特地再回到嘉義縣，和陳冠廷一起到溪口、竹崎、中埔鄉拜票，山區雖然風大，但有人朝他直呼「憨川哪！憨川哪！」，吃麵的、吃魯肉飯的、洗頭的都衝出來握手，他能感受到鄉親都很熱情，希望星期六大家都能出來投票支持民進黨、賴清德與陳冠廷。

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陳冠廷指出，感謝「青埔憨川」王義川到嘉義，年輕世代冠廷未來要跟王義川作伙拚，作伙衝，王義川是台大土木碩士、博士，有交通專長，最優質的不分區立委，冠廷也會跟王義川一起討論山區交通政策。

王義川與陳冠廷由溪口鄉長孫維聰、農會總幹事劉純婷、鄉代邱淑玲等人陪同，在16度低溫下，王義川先吃了米糕與肉焿暖胃，緊接著和陳冠廷背著擴音喇叭，戴著耳掛麥克風，走進溪口菜市場拜票。

有位婦人看到王義川豎起大姆指比讚，稱讚王義川「好帥哦」；小吃攤老闆娘說「每天在電視上看你」；賣菜婦人則熱情的叫喊「加油啦！」；買菜婦人搶著跟王義川握手；有位阿嬤看到王義川笑說「電視都看到你啦！加油，加油，本人比較帥噢！」，嘉義人的熱情，讓王義川備感溫暖。

民進黨不分區立委候選人王義川（左）到嘉義縣溪口鄉拜票。（記者蔡宗勳攝）

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