暖男又來了！ 陳其邁北市景美開金嗓 助攻王閔生

陳其邁（中）與王閔生（左）一起在景美集應廟口開唱。（記者甘孟霖攝）

2024/01/06 20:23

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨台北市第八選區立委候選人王閔生，今（6日）找來「暖男」高雄市長陳其邁陪同拜票，兩人一起到景美集應廟參香後，便在廟埕聯手嗨唱，吸引許多民眾駐足，隨後便到景美夜市向攤商及民眾拜票。

陳其邁晚間6點左右抵達，一下車就受到許多民眾簇擁，人氣相當高，他謙虛表示，別人都是唱得比說得好聽，而他是說得比唱得好聽，他提到最近高雄有很多場演唱會，舉凡國際天團Cold Play、Black Pink，還有紅髮艾德、Super Junior都要來開唱，帶來人潮、商機，「這就是選對人、選不對人差很多」。

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他大讚，王閔生擔任議員邁入第3屆，選民服務案件上萬，他當初擔任5屆立委也沒有這麼多，希望鄉親們要讓這麼認真、努力，而且年輕又有活力的議員更上一層樓，繼續為民眾打拚。

致詞完畢後，他便與王閔生一起進到集應廟參香，廟方對二人頗為禮遇，司儀在致詞時還特別祝王閔生「立委」高票當選。接著，二人便到廟埕開唱，一連唱了陳其邁拿手歌曲《美夢成真》與《紅豆》，讓在場民眾聽得如癡如醉，紛紛隨著音樂揮舞雙手，有人拿起手機側錄，或打開手電筒充當應援手燈。

嗨唱過後，二人一同到旁邊的景美夜市，向民眾以及攤商們拜票，一路上人氣頗高，不時有民眾上前打招呼、握手，或是要求合照，二人也來者不拒，展現親民風範。

陳其邁（右一）與王閔生（右二）合體掃市場。（記者甘孟霖攝）

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