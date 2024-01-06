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王定宇「全明星Q版」競選看板 吸睛指數爆表

台南市第6選區立委候選人王定宇，推出賴蕭配「全明星Q版」競選看板。（記者吳俊鋒攝）

台南市第6選區立委候選人王定宇，推出賴蕭配「全明星Q版」競選看板。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/06 18:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕大選進入倒數，尋求連任的民進黨台南第6選區立委候選人王定宇，推出了與黨籍正副總統候選人賴清德、蕭美琴，以及深受歡迎的民代、主播、名嘴、網紅、政論家等全明星系列的Q版競選看板，漫畫造型、訴求「你的一票決定台灣未來」，吸睛指數爆表。

這款新的全明星Q版看板，設置於歸仁區的台86線大潭、武東交流道口，共有名人物，參選總統的賴、蕭配，以及參選立委的王定宇在中間，還有其他7名要角也一起亮相，陣容堅強。

這7名要角分別是賴清德競辦主委姚立明、桃園市議員于北辰、政治評論家張益贍、主持人許貴雅、名嘴李正皓、網紅四叉貓，以及列入民進黨不分區立委的王義川等。

王定宇表示，Q版看板中的人物，跨群族、跨黨派，每個都神韻十足，特色相當鮮明，聯手訴求「你的一票決定台灣未來」，展現穿透力，更直指2024選戰核心價值。

王定宇強調，選舉未必肅殺，也可以透過正向、詼諧的視角，對政治人物進行檢驗，希望這款跳脫傳統，且具高度實驗性的Q版看版，能獲得更多選民的青睞。

王定宇也呼籲鄉親，為了台灣民主，1月13日當天能以愉悅的心情，投下神聖一票。

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