為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蔡英文賴清德嘉義市同台 拉抬立委王美惠

民進黨今天下午在嘉市舉辦大型聯合造勢活動，總統蔡英文（右二）與總統候選人賴清德（右一）同台，拉起黨籍立委候選人王美惠（右三）的手，高呼「凍蒜」。（記者丁偉杰攝）

民進黨今天下午在嘉市舉辦大型聯合造勢活動，總統蔡英文（右二）與總統候選人賴清德（右一）同台，拉起黨籍立委候選人王美惠（右三）的手，高呼「凍蒜」。（記者丁偉杰攝）

2024/01/06 18:53

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕選前超級星期六，民進黨今天下午在嘉義市舉辦大型聯合造勢活動，總統蔡英文與總統候選人賴清德同台，拉起黨籍立委候選人王美惠的手，高呼「凍蒜」；蔡英文喊出，總統選舉讓「賴蕭配」選票「贏乎水」、民進黨國會過半，擁有堅實民意基礎帶領台灣繼續走對的路，也要支持優秀立委王美惠續留立院。

賴清德與王美惠今天下午在公明路、啟明路交叉口封街舉辦大型聯合造勢活動，約3千人到場力挺，現場旗海飄揚，「凍蒜」聲不斷，氣氛熱烈歡騰。

蔡英文說，執政團隊耗費8年心力做好前瞻基礎建設、找回成長動能、恢復經濟活力，現在股市指數是2016年的2倍，在野黨卻說大撇幣、債留子孫；2015年她當總統前稅收2.1兆，去年是3.2兆，今年一定超過去年，國家收入增加，財政情況越來越好，也是有史以來最會還債的政府，截至去年已還債7900億，任內總共要還超過9000億。

蔡英文強調，稅收增加之餘，當然是拿來照顧國民，長照預算從50億逐步調整至870億、年輕人租屋補助300億等，減輕民眾負擔。

蔡英文說，台灣要繼續堅持自由民主體制，呼籲選民選對的人，支持「賴蕭配」讓選票「贏乎水」，擁有堅實民意基礎帶領台灣繼續走對的路。

賴清德說，這8年來台灣經濟已走出依賴中國市場，在東南亞新南向等地投資已比中國多，農產品行銷全世界，過去以中國為第一市場，現已被美國取代。

賴清德表示，台灣在蔡總統帶領下，持續透過加薪、減稅、增福利，讓勞工更安心，國防自主、綠電超越核電等施政，正因為民進黨取得國會過半；民進黨國會過半更是2024大選關鍵中的關鍵，如果讓在野黨過半，將只會是扯後腿，國家將會陷入停滯空轉狀態。他和副總統候選人蕭美琴是最有經驗、最有能力、最有決心，提出國家希望工程，做好準備的一組候選人，呼籲選民支持賴蕭配，讓民進黨國會過半，才能推動國家進步。

賴清德也肯定王美惠為公督盟評鑑優秀的第一名立委，4年前她參選提出的爭取西區全民運動館等政見百分百兌現，「看得到、找得到」服務不分黨派，籲民主聖地選民支持王續留立院，與他一起守護台灣、建設嘉義。

民進黨今天下午在嘉市舉辦大型聯合造勢活動。約3千人到場力挺，現場氣氛熱烈。（記者丁偉杰攝）

民進黨今天下午在嘉市舉辦大型聯合造勢活動。約3千人到場力挺，現場氣氛熱烈。（記者丁偉杰攝）

民進黨總統候選人賴清德（右四）肯定黨籍嘉市立委候選人王美惠（右三）為公督盟評鑑優秀的第一名立委，呼籲選民支持她續留立院。（記者丁偉杰攝）

民進黨總統候選人賴清德（右四）肯定黨籍嘉市立委候選人王美惠（右三）為公督盟評鑑優秀的第一名立委，呼籲選民支持她續留立院。（記者丁偉杰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嘉市立委政見會藍綠過招 王美惠、張秀華攻防爭取預算多寡
2024/01/06 12:43

嘉市立委政見會藍綠過招 王美惠、張秀華攻防爭取預算多寡
5度固「嘉」 賴清德力挺蔡易餘、陳冠廷、王美惠
2024/01/03 05:30

5度固「嘉」 賴清德力挺蔡易餘、陳冠廷、王美惠

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
賴清德輔選王美惠：民進黨國會若要過半 嘉義市這席一定要當選
2024/01/02 15:58

賴清德輔選王美惠：民進黨國會若要過半 嘉義市這席一定要當選
《嘉義》賴清德、王美惠嘉市競總 今成立
2023/12/02 05:30

《嘉義》賴清德、王美惠嘉市競總 今成立

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播