蔡英文賴清德嘉義市同台 拉抬立委王美惠

民進黨今天下午在嘉市舉辦大型聯合造勢活動，總統蔡英文（右二）與總統候選人賴清德（右一）同台，拉起黨籍立委候選人王美惠（右三）的手，高呼「凍蒜」。（記者丁偉杰攝）

2024/01/06 18:53

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕選前超級星期六，民進黨今天下午在嘉義市舉辦大型聯合造勢活動，總統蔡英文與總統候選人賴清德同台，拉起黨籍立委候選人王美惠的手，高呼「凍蒜」；蔡英文喊出，總統選舉讓「賴蕭配」選票「贏乎水」、民進黨國會過半，擁有堅實民意基礎帶領台灣繼續走對的路，也要支持優秀立委王美惠續留立院。

賴清德與王美惠今天下午在公明路、啟明路交叉口封街舉辦大型聯合造勢活動，約3千人到場力挺，現場旗海飄揚，「凍蒜」聲不斷，氣氛熱烈歡騰。

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蔡英文說，執政團隊耗費8年心力做好前瞻基礎建設、找回成長動能、恢復經濟活力，現在股市指數是2016年的2倍，在野黨卻說大撇幣、債留子孫；2015年她當總統前稅收2.1兆，去年是3.2兆，今年一定超過去年，國家收入增加，財政情況越來越好，也是有史以來最會還債的政府，截至去年已還債7900億，任內總共要還超過9000億。

蔡英文強調，稅收增加之餘，當然是拿來照顧國民，長照預算從50億逐步調整至870億、年輕人租屋補助300億等，減輕民眾負擔。

蔡英文說，台灣要繼續堅持自由民主體制，呼籲選民選對的人，支持「賴蕭配」讓選票「贏乎水」，擁有堅實民意基礎帶領台灣繼續走對的路。

賴清德說，這8年來台灣經濟已走出依賴中國市場，在東南亞新南向等地投資已比中國多，農產品行銷全世界，過去以中國為第一市場，現已被美國取代。

賴清德表示，台灣在蔡總統帶領下，持續透過加薪、減稅、增福利，讓勞工更安心，國防自主、綠電超越核電等施政，正因為民進黨取得國會過半；民進黨國會過半更是2024大選關鍵中的關鍵，如果讓在野黨過半，將只會是扯後腿，國家將會陷入停滯空轉狀態。他和副總統候選人蕭美琴是最有經驗、最有能力、最有決心，提出國家希望工程，做好準備的一組候選人，呼籲選民支持賴蕭配，讓民進黨國會過半，才能推動國家進步。

賴清德也肯定王美惠為公督盟評鑑優秀的第一名立委，4年前她參選提出的爭取西區全民運動館等政見百分百兌現，「看得到、找得到」服務不分黨派，籲民主聖地選民支持王續留立院，與他一起守護台灣、建設嘉義。

民進黨今天下午在嘉市舉辦大型聯合造勢活動。約3千人到場力挺，現場氣氛熱烈。（記者丁偉杰攝）

民進黨總統候選人賴清德（右四）肯定黨籍嘉市立委候選人王美惠（右三）為公督盟評鑑優秀的第一名立委，呼籲選民支持她續留立院。（記者丁偉杰攝）

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