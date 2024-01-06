為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

部長輔選黃捷 史哲遞接力棒象徵交棒、許銘春送魯夫帽打氣

文化部長史哲（左）送世代接力棒給太陽花世代的黃捷（中），勞動部長許銘春（右）則送上魯夫帽給黃捷勇氣。（記者許麗娟攝）

文化部長史哲（左）送世代接力棒給太陽花世代的黃捷（中），勞動部長許銘春（右）則送上魯夫帽給黃捷勇氣。（記者許麗娟攝）

2024/01/06 12:48

〔記者許麗娟／高雄報導〕選前最後一個超級星期六，民進黨高雄市第6選區立委候選人黃捷今天（6日）進行車隊掃街，上午勞動部長許銘春、文化部長史哲現身為她打氣，野百合學運世代的史哲特別遞上接力棒，象徵交棒給太陽光世代，而許銘春則送給黃捷「海賊王」的魯夫帽，給她勇氣和力量，下午，金鐘歌王楊烈也會陪同黃捷一同車掃。

黃捷今天上午由許銘春陪同車隊掃街，許銘春表示，黃捷是非常優秀的新世代，專業、認真、問政犀利，要特別拜託第6選區市區一起支持她，讓她順利高票當選進入立法院，為高雄發聲、為台灣打拚，同時送上魯夫的草帽，給黃捷勇氣和力量。

文化部長史哲也回到高雄現身力挺黃捷，史哲呼籲，選前最後的衝刺，希望大家支持2號黃捷和2號賴蕭配，過去他擔任局處首長在高雄議會至少15年，非常清楚黃捷是國會級的民代，他也對黃捷的選區（前金、新興、苓雅、鼓山、鹽埕）感情特別深，這裡是高雄中的高雄，像愛河、駁二、高雄流行音樂中心、美術館、內惟藝術中心等，都是過去10幾年高雄藝文中心發展的重點，需要有好的立委繼續守護。

史哲同時遞上接力棒給黃捷，他兌，自己是老學運野百合世代，要交棒給太陽花世代的黃捷，並準備動漫「SPY×FAMILY間諜家家酒」主角安妮亞最愛吃的花生，祝福黃捷「好事會花生」！

黃捷表示，兩位重量級的部長是高雄出身，一路走來陪伴高雄發展、看著高雄越來越好，也希望她未來進到國會，她的責任重大，未來進到國會，會把高雄這個首善之區的建設顧好，過去她在議會對於勞工權益和藝文建設發展的發聲不遺餘力，未來到國會，將結合青年的活力，注入更新的活水，繼續把高雄的藝文產業發揚光大。

距離投票只剩1週，黃捷說，最後催票策略將與5位總幹事，包括李喬如、簡煥宗、郭建盟、黃文益、湯詠瑜議員做她的分身，聯合站路口、掃市場，多管齊下、分進合擊，下午會有金鐘歌王楊烈陪同掃街，下週有歌手楊大正、立委林昶佐來加持，壓軸會有副總統候選人蕭美琴陪她做最後衝刺和催票。

史哲（左）送給黃捷「間諜家家酒」主角安妮亞最愛吃的花生，祝福黃捷「好事會花生」。（記者許麗娟攝）

史哲（左）送給黃捷「間諜家家酒」主角安妮亞最愛吃的花生，祝福黃捷「好事會花生」。（記者許麗娟攝）

勞動部長許銘春（右）陪同黃捷進行車隊掃街。（記者許麗娟攝）

勞動部長許銘春（右）陪同黃捷進行車隊掃街。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
醫師公會相挺 黃捷︰共同守護全民健康
2024/01/06 05:30

醫師公會相挺 黃捷︰共同守護全民健康
高市醫師公會醫師們 表態挺「學妹」黃捷進立院
2024/01/05 16:41

高市醫師公會醫師們 表態挺「學妹」黃捷進立院

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
搶救這位「鄰家女孩」！陳其邁率黨內議員分進合擊替黃捷催票
2024/01/04 15:47

搶救這位「鄰家女孩」！陳其邁率黨內議員分進合擊替黃捷催票
站滿全台817大路口！旅美高雄鄉親無畏低溫 攜手陪黃捷拜票
2024/01/03 20:07

站滿全台817大路口！旅美高雄鄉親無畏低溫 攜手陪黃捷拜票

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播