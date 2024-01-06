部長輔選黃捷 史哲遞接力棒象徵交棒、許銘春送魯夫帽打氣

文化部長史哲（左）送世代接力棒給太陽花世代的黃捷（中），勞動部長許銘春（右）則送上魯夫帽給黃捷勇氣。（記者許麗娟攝）

2024/01/06 12:48

〔記者許麗娟／高雄報導〕選前最後一個超級星期六，民進黨高雄市第6選區立委候選人黃捷今天（6日）進行車隊掃街，上午勞動部長許銘春、文化部長史哲現身為她打氣，野百合學運世代的史哲特別遞上接力棒，象徵交棒給太陽光世代，而許銘春則送給黃捷「海賊王」的魯夫帽，給她勇氣和力量，下午，金鐘歌王楊烈也會陪同黃捷一同車掃。

黃捷今天上午由許銘春陪同車隊掃街，許銘春表示，黃捷是非常優秀的新世代，專業、認真、問政犀利，要特別拜託第6選區市區一起支持她，讓她順利高票當選進入立法院，為高雄發聲、為台灣打拚，同時送上魯夫的草帽，給黃捷勇氣和力量。

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文化部長史哲也回到高雄現身力挺黃捷，史哲呼籲，選前最後的衝刺，希望大家支持2號黃捷和2號賴蕭配，過去他擔任局處首長在高雄議會至少15年，非常清楚黃捷是國會級的民代，他也對黃捷的選區（前金、新興、苓雅、鼓山、鹽埕）感情特別深，這裡是高雄中的高雄，像愛河、駁二、高雄流行音樂中心、美術館、內惟藝術中心等，都是過去10幾年高雄藝文中心發展的重點，需要有好的立委繼續守護。

史哲同時遞上接力棒給黃捷，他兌，自己是老學運野百合世代，要交棒給太陽花世代的黃捷，並準備動漫「SPY×FAMILY間諜家家酒」主角安妮亞最愛吃的花生，祝福黃捷「好事會花生」！

黃捷表示，兩位重量級的部長是高雄出身，一路走來陪伴高雄發展、看著高雄越來越好，也希望她未來進到國會，她的責任重大，未來進到國會，會把高雄這個首善之區的建設顧好，過去她在議會對於勞工權益和藝文建設發展的發聲不遺餘力，未來到國會，將結合青年的活力，注入更新的活水，繼續把高雄的藝文產業發揚光大。

距離投票只剩1週，黃捷說，最後催票策略將與5位總幹事，包括李喬如、簡煥宗、郭建盟、黃文益、湯詠瑜議員做她的分身，聯合站路口、掃市場，多管齊下、分進合擊，下午會有金鐘歌王楊烈陪同掃街，下週有歌手楊大正、立委林昶佐來加持，壓軸會有副總統候選人蕭美琴陪她做最後衝刺和催票。

史哲（左）送給黃捷「間諜家家酒」主角安妮亞最愛吃的花生，祝福黃捷「好事會花生」。（記者許麗娟攝）

勞動部長許銘春（右）陪同黃捷進行車隊掃街。（記者許麗娟攝）

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