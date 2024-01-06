嘉市立委政見會藍綠過招 王美惠、張秀華攻防爭取預算多寡

嘉義市立委公辦電視政見會今天上午登場，藍綠選將攻防焦點圍繞嘉市爭取中央預算多寡議題。（記者丁偉杰攝）

2024/01/06 12:43

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市立委公辦電視政見會今天上午登場，爭取中央預算多寡議題成藍綠選將攻防焦點。尋求連任的民進黨候選人王美惠強調，上任以來已爭取前瞻等預算60多億元，駁斥對手掛看板說她爭取前瞻最後一名「實在黑白講」，國民黨候選人張秀華質問王美惠「過去4年做了什麼？嘉市鐵路高架化地方配合款不僅沒減少，反而多增加9億。」

王美惠則強調，每項重大工程，需中央補助外，也要有地方配合款，嘉市鐵路高架化工程款對嘉市來說非常不公平，嘉市須配合這麼多錢，她會持續中央爭取減輕市府自籌款。

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王美惠也說，最近幾個月，對手文宣看板說她爭取前瞻最後一名，前瞻有分競爭型及中央計畫，她身為嘉市唯一一席立委，不分黨派，就是要將經費爭取回嘉市建設，上任以來已爭取前瞻等預算60多億元，及3座社會住宅等建設，嘉市圖書館總館園區非前瞻，她已要求國發會納入計畫，反駁對手稱她不會爭取經費的說法「實在黑白講」。

王美惠表示，嘉市為雲嘉南醫療重鎮，水上從嘉義次醫療區回歸嘉縣，嘉市病床數會減少，她向中央爭取嘉市醫療能量，建議用專案方式來處理，長照不足處，也要求中央對嘉市照顧要更多，連任後將持續爭取輕軌等建設，讓嘉市更好。

張秀華開砲說，4年前嘉義市民用9萬9265票超過61％得票率，讓總統蔡英文連任成功，也用8萬333票讓王美惠高票當選立委，4年來王挺萊豬、擋疫苗，嘉市所獲前瞻預算更是全台最後一名，市民「真心換絕情」。

張秀華質問王美惠，嘉市鐵路高架化市府自壽款從38億元增至48億元，為何4年來嘉市付的錢更多，你當立委到底爭取了什麼？

張秀華強調，「市長立委一條心、嘉義建設一定興」，國民黨總統候選人侯友宜去年9月抵嘉市輔選時承諾當選後，中央將全力協助嘉市鐵路高架化地方配合款零負擔、高鐵與台鐵間輕軌運輸、總圖書館興建案及嘉義航空站升級國際機場增闢國際航線，籲選民支持她與侯友宜都當選，為鄉親打拚。

尋求連任的民進黨嘉市立委候選人王美惠強調，上任以來已爭取前瞻等預算60多億元。（記者丁偉杰攝）

國民黨嘉市立委候選人張秀華強調，「市長立委一條心、嘉義建設一定興」。 （記者丁偉杰攝）

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