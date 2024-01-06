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吳沛憶合體3Q哥萬華拜票 陳柏惟：鍾小平是年長的葉元之

吳沛憶與陳柏惟萬華車掃。（記者陳奕劭攝）

吳沛憶與陳柏惟萬華車掃。（記者陳奕劭攝）

2024/01/06 12:39

〔記者陳奕劭／台北報導〕距離2024總統大選倒數一週，把握「超級星期六」，台北市第五選區（中正、萬華）立委候選人吳沛憶今天（6日）與「3Q哥」陳柏惟合體，兩人先在萬華掃菜市場，隨即來到艋舺包公堂參拜，一行人受到民眾熱烈歡迎，陳柏惟直呼，選情比想像中熱非常多！評論同選區對手，陳柏惟表示，鍾小平就是年長版葉元之，雖然有人覺得屁顛的形象很可愛，但他選後不會做事，吳沛憶才是最優秀的人選。

吳沛憶今天帶「3Q哥」陳柏惟造訪萬華，受到熱烈歡迎，接著一行到艋舺包公堂參拜，結束後，她向街坊鄰居熱情問早，附近早餐店老闆娘、用餐客人對她好評不斷，稱讚她「一定會當選！」

吳沛憶受訪表示，今天帶「3Q哥」掃市場大受好評，大家搶著與他合影。她強調，拒絕韓國瑜回來當立法院長，中正、萬華這一席一定要保住。

今天掃菜市場大受歡迎，陳柏惟直呼，選情比想像中熱非常多，可見她（吳沛憶）非常用心經營地方。他大讚Freddy不簡單，拿下這一席後交棒給吳沛憶，她是年輕的戰將、第一名的人選，支持她是理所當然的事情。

評論同選區對手，陳柏惟表示，鍾小平就是年長葉元之，跑通告、不上班，選舉出花招，他像是韓國瑜的角色，雖然有人覺得屁顛的形象很可愛，可是要跟大家提醒他（鍾小平）選後不做事，對比之下吳沛憶是最優秀的人選，這區必須要贏。對於于美人參選，陳柏惟表示，每個人都有參政權利，但是單一席次只能投一張，他來這邊就是要推薦第一名的吳沛憶。

吳沛憶一行人到包公堂參香。（記者陳奕劭攝）

吳沛憶一行人到包公堂參香。（記者陳奕劭攝）

吳沛憶進早餐店問早。（記者陳奕劭攝）

吳沛憶進早餐店問早。（記者陳奕劭攝）

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