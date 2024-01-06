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蕭美琴出席林志潔造勢 籲新竹鄉親搭上車牌256民主自由的車

民進黨副總統候選人蕭美琴今天到新竹市為立委候選人林志潔站台助講，蕭美琴要新竹鄉親一起搭上民主自由的列車，更要大家記住新竹的車牌是256，絕對不能搭錯車。（記者洪美秀攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴今天到新竹市為立委候選人林志潔站台助講，蕭美琴要新竹鄉親一起搭上民主自由的列車，更要大家記住新竹的車牌是256，絕對不能搭錯車。（記者洪美秀攝）

2024/01/06 12:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市立委候選人林志潔今天在香山舉辦大型造勢活動，包括行政院長陳建仁及余天都來助選，而副總統候選人蕭美琴也來助講，她號召新竹鄉親要一起上這部通往自由民主的列車，要大家記住新竹的車牌是256，一起支持總統候選人賴清德及立委候選人林志潔和民進黨政黨票。

蕭美琴一出場就問大家有無看最近總統蔡英文跟賴清德及她一起拍的影片，她說，新竹市是她在美國當駐美大使時，所有想到台灣的人第一個指定要參觀的縣市，而新竹市不僅有竹科，還有美食，這麼好的地方，一定要有專業的立委來一起開這部開往自由民主的列車，更強調新竹的車牌是256，要鄉親不要上錯車，一定要票投總統副總統賴清德蕭美琴及立委候選人林志潔和民進黨。

蕭美琴也肯定林志潔的專業能力，不僅是法律學者，更是立法院的即戰力，要新竹鄉親讓林志潔進立法院，為新竹打拚，讓這部民主自由的車一直開下去。

陳建仁一上台也細數總統蔡英文這8年的政績，包括守住疫情，也不斷調高基本工資，更對軍公教照顧3次加薪，甚至在疫情困難時，也發出3倍券及5倍券和6000元現金，還問大家有沒有領到。

除陳建仁和蕭美琴，包括余天及媒體人黃越綏都上台助講，現場也有超過1萬人到場支持力挺，展現民進黨大團結氣勢，現場更是旗海飄揚。

民進黨副總統候選人蕭美琴今天到新竹市為立委候選人林志潔站台助講，蕭美琴要新竹鄉親一起搭上民主自由的列車，更要大家記住新竹的車牌是256，絕對不能搭錯車。（記者洪美秀攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴今天到新竹市為立委候選人林志潔站台助講，蕭美琴要新竹鄉親一起搭上民主自由的列車，更要大家記住新竹的車牌是256，絕對不能搭錯車。（記者洪美秀攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴今天到新竹市為立委候選人林志潔站台助講，蕭美琴要新竹鄉親一起搭上民主自由的列車，更要大家記住新竹的車牌是256，絕對不能搭錯車。（記者洪美秀攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴今天到新竹市為立委候選人林志潔站台助講，蕭美琴要新竹鄉親一起搭上民主自由的列車，更要大家記住新竹的車牌是256，絕對不能搭錯車。（記者洪美秀攝）

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