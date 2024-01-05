為吳崢站台助選 陳建仁：勝利密碼「2、1、6」

行政院長陳建仁（左）推薦民進黨立委候選人吳崢（中）。（記者翁聿煌攝）

2024/01/05 22:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市中和區立委候選人吳崢今天晚上舉行「中和選前之夜」，行政院長陳建仁到場輔選指出，民進黨推出的前瞻預算補助地方不分藍綠，為台灣打好基礎建設的根基，中和區江永昌服務受肯定，如今要交棒給吳崢，請大家支持2號「賴蕭配」、支持1號吳崢和6號民進黨。

吳崢晚上選在中和的「勝利路」旁空地舉辦選前之夜活動，現場有兩三千人聚集，為吳崢加油，吳崢感謝大家的支持，吳崢表示，他剛到中和參選時，中和是「艱困選區」，因為有大家一路相伴，現在中和是「激戰選區」，希望在1月13日，大家一起站出來，票投「賴蕭配」、票投吳崢和民進黨。

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副總統候選人蕭美琴也再次到場為吳崢打氣加油，她說，2014年國民黨想強行通過服務貿易協議，吳崢和太陽花運動的年輕人為守護台灣主權，捍衛台灣經濟和民主生活，吳崢有從中央到地方的歷練，是民進黨最年輕、最有戰力的年輕人，他明知中和有家族勢力盤根錯節40年，請大家一起當吳崢的後盾。

蕭美琴指出，台灣過去8年在總統蔡英文領導下走出對的路，國民黨現在要重啟服貿，中國經濟問題嚴重，是充滿風險的地方，「大家要信賴台灣、信任我們的科技和品質」，帶動台灣經濟轉型，台商紛紛回台投資超過兩兆元，全世界都看好台灣，台灣不再是進軍中國的跳板。

蕭美琴說，「只要大家選對的人、走對的路」，大家要選出最有經驗的司機賴清德和蕭美琴，有國際觀、而且爭取台灣的尊嚴，支持有希望有理想的立委吳崢，還有政黨票支持民進黨，「支持2（賴蕭配）、1（吳崢）、6（民進黨）」。

民進黨副總統候選人蕭美琴（右三）和立委候選人吳崢，與支持者高喊凍蒜。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市中和區立委候選人吳崢舉行選前之夜，吸引兩三千人支持者到場加油。（記者翁聿煌攝）

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