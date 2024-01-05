林宜瑾批李全教「立院摸魚王」 過去3屆立委有8會期質詢掛蛋

民進黨立委候選人林宜瑾（右）與不分區立委候選人王義川（左）召開記者會，指對手無黨籍立委候選人李全教在1999年至2008年立委任期18個會期內，有8個會期質詢掛蛋。李全教陣營則駁斥「奧步」。（記者劉婉君攝）

2024/01/05 17:48

李全教競選總部：胡扯、抹黑奧步

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市第4選區民進黨立委候選人林宜瑾今（5）日召開記者會，指對手無黨籍立委候選人李全教過去3屆立委任期內，1999年至2008年18個會期內，有8個會期質詢掛蛋。李全教競選總部則駁斥對手「胡扯、抹黑奧步」。

林宜瑾偕同民進黨不分區立委候選人王義川共同召開記者會，指李全教是「立法院摸魚王」，過去3屆立委任期，換算下來有接近一半未善盡本分為民喉舌，有到場質詢的會期質詢率亦不超過31%。呼籲選民支持4年來質詢率近乎100%的林宜瑾。

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林宜瑾說，李全教在1999到2008年間，只提案45案，其中僅7案三讀。她只花了不到李全教任期一半的時間，就提出了96案，其中57案順利三讀。呼籲選民踴躍投票，戰勝黑金、反民主舊勢力，彰顯台南人拒絕走回頭路的堅定決心。

李全教競選總部發言人李佳容表示，李全教過去3屆立委任內建樹非常多，爭取許多的公共建設與福國利民的法案，這樣的民意代表與舉手護航的黨意立委是不能相比的，不能因為選情緊繃，就胡扯騙人，呼籲鄉親用選票把正視民意的李全教送進立法院。

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