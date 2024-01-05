高雄首起立委賄選案傳一票500元 遭影射候選人質疑司法追殺

高雄首起立委選舉現金賄選案傳一票500元，高雄地院裁定椿腳羈押禁見、另一人以5萬元交保候傳。（資料照）

2024/01/05 17:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕選戰進入倒數階段，高雄立委選舉今傳賄選案，疑有椿腳以每票500元代價，涉嫌為某特定立委候選人買票，雄檢發動搜索並帶回11人，其中1女收押禁見，另1男獲5萬元交保，有候選人不滿被影射，憤而發表聲明，強調「收購一顆台灣靈魂只值500元，價格太低是嚴重侮辱」，怒批根本是司法追殺。

該名被影射與500元賄選案有關的立委候選人，今午主動召開記者會表示，今天有人因賄選遭收押禁見，據說是500元的賄款，他要聲明「台灣價值是非賣品」，500元也買賣不了一個台灣靈魂，收購一顆台灣靈魂竟只值500元？這個價格太低，對候選人而言也是嚴重侮辱。

請繼續往下閱讀...

據了解，去年12月底，檢方陸續接獲調查局高雄市調查處及轄區分局提報，某區域立委選區疑似現金買票賄選情資，經主任檢察官林志祐、莊玲如及檢察官陳建烈、楊瀚濤指揮法務部調查局高雄市調查處及轄區分局等單位積極偵辦，4日發動搜索2處，並傳喚被告11人到案說明。

據悉，趙姓女子疑為該選區某候選人的椿腳，她在去10月把錢交給許男後，2人商議以每票現金500元向該選區有投票權的選民行賄買票，並要求投票支持某立委候選人。

許、趙兩人到案後否認犯行，經認定兩人有串證之虞向法院聲押，高雄地院審理後，法官裁定趙女羈押禁見、許男5萬元交保候傳，檢方對於交保部分不服，將提抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法