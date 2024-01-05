侯友宜基隆造勢 引蔣渭水「團結」喊集中選票

國民黨總統候選人侯友宜今天（4日）晚間舉行「台灣平安，人民侯康」基隆團結勝利大會，現場湧入大批支持者，場面熱烈。侯友宜表示，團結反對民進黨繼續執政的最大力量，支持最強的候選人「3號侯友宜、趙少康」，找回可愛的台灣、找回中華民國永續繁榮的日子。 （記者俞肇福攝）

2024/01/05 00:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統候選人侯友宜4日晚間舉行「台灣平安，人民侯康」基隆團結勝利大會，現場湧入大批支持者，高舉國旗、吶喊「給我一個總統，侯友宜！」場面熱烈。侯友宜表示，團結反對民進黨繼續執政的最大力量，支持最強的候選人「3號侯友宜、趙少康」，讓我們用公平正義、清廉勤政的核心價值，找回可愛的台灣、找回中華民國永續繁榮的日子。

侯友宜表示，民進黨執政這幾年，人民的生活越來越辛苦，還有很多的貪污腐敗，民主更是退步，大家都過得非常鬱卒。而這次侯友宜會出來承擔責任，更是因為看到兩岸關係越走越危險，賴清德將中華民國、中華民國憲法稱作是神話、災難，這樣否定自己國家、一心只想台獨的人若當選，只會引發戰爭，因此侯友宜一定要出來顧兩岸和平，讓下一代進職場，而不是上戰場。

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侯友宜指出，他問民進黨的十大弊案、十大失政，他們都不理，黑金勾結及一堆既得利益者，不但不查辦，還反過來指侯友宜跟黑金站一起，但這完全是對侯友宜最大的侮辱。民進黨已經選舉選到完全沒招數，只會靠抹黑、捏造不實，甚至不惜抹黑侯友宜身旁的家人，選舉可以選到連人性都沒有，只用詐騙來騙取選票、來贏得政權，但人民絕對不願意看到民進黨用最廉價的方式，讓他們取得政權，「我們看不起民進黨！」

侯友宜表示，這一次的選舉是中華民國命運的十字路口，因此要集中選票，團結反對民進黨繼續執政的最大力量，就如同蔣渭水所說「同胞要團結，團結真有力」，來支持最強的候選人「3號侯友宜、趙少康」，共同來完成政黨輪替、民主制衡，用公平正義、清廉勤政的核心價值，找回可愛的台灣、找回中華民國永續繁榮的日子。

侯友宜說，基隆市和新北市連在一起，來到基隆就好像回到故鄉一樣，謝國樑當選基隆市長後和他同心協力一起打拚，讓基隆有進步；他如果當選總統，林沛祥當立委，結合基隆市長謝國樑的市政團隊，基隆一定會有大發展。

國民黨總統候選人侯友宜今天（4日）晚間舉行「台灣平安，人民侯康」基隆團結勝利大會，現場湧入大批支持者，高舉國旗、吶喊「給我一個總統，侯友宜！」場面熱烈。（記者俞肇福攝）

國民黨總統候選人侯友宜今天（4日）晚間舉行「台灣平安，人民侯康」基隆團結勝利大會，現場湧入大批支持者，高舉國旗、吶喊「給我一個總統，侯友宜！」場面熱烈。（記者俞肇福攝）

國民黨基隆立委候選人林沛祥說，今天晚上的造勢大會不僅是一場對其個人支持的展現，更代表著基隆人對基隆未來發展的共同期待。請大家給他機會，讓他到立法院用立委的權限，為基隆把過去八年來被偷走的福利討回來。（記者俞肇福攝）

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