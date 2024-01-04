醫師團挺連任 李昆澤：持續建構更完善醫療體系

醫師組加油團挺高雄立委李昆澤連任，李昆澤：持續建構更完善醫療體系。（李昆澤競總提供）

2024/01/04 22:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕20多位醫師組成醫師加油團，今天現身立委李昆澤競總力挺連任，並感謝他不只推動長照法，以及身權法及老人福利法等多部增進國人健康的法案，並且順利三讀通過，也多次協助爭取醫師福利，李昆澤也期許自己，欲成為專業立委就像醫師，必須針對問題對症下藥。

包括國策顧問莊維周、朱光興、盧榮福、高維祥、蔡昌學及盧國欽等20餘名醫師，組成醫師團加油團，表態全力支持李昆澤，莊維周醫師表示，李昆澤問政認真、專業，不只推動長照法、身權法及老人福利法等多部增進國人健康的法案，此外，也幫高雄爭取多項重大的建設與預算，希望優質立委能繼續連任。

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李昆澤表示，醫事組織長期與高雄的立委們建立有效的對話機制，對於各項國家重要政策都有能有良好的溝通管道，他也非常感謝高雄的醫師們，平常就提供給市民健康最有效的幫助，並且在疫情期間全力幫助高雄穩定疫情，更讓人難忘的還有在八八風災、莫拉克風災及81氣爆期間，醫師團立刻趕往現場協助救災，為高雄的發展有非常重要的貢獻。

他承諾繼續落實推動優化醫學教育、支持基礎研究、重視臨床服務等促進醫療環境政策，並改善醫療人員工作環境，強化醫事人員人力，以最專業優質的問政，推動更多有益國人身心健康及增進醫護體系權益的法案。

醫師組加油團挺高雄立委李昆澤連任，李昆澤：持續建構更完善醫療體系。（李昆澤競總提供）

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