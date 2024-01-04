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國台辦批蔡英文路線是「台獨路線」 陸委會：認同中共才是選擇戰爭

陸委會發言人詹志宏說，我方認為認同台灣、支持台灣，就是選擇和平、選擇繁榮。如果認同中共、屈從中共無理要求的話，那就是選擇戰爭、選擇衰退。（記者陳鈺馥攝）

陸委會發言人詹志宏說，我方認為認同台灣、支持台灣，就是選擇和平、選擇繁榮。如果認同中共、屈從中共無理要求的話，那就是選擇戰爭、選擇衰退。（記者陳鈺馥攝）

2024/01/04 21:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣大選將屆，中國國台辦發言人陳斌華在今年元旦批判蔡英文路線是「台獨路線」，要台灣同胞做出正確選擇。陸委會發言人詹志宏今天（4日）回應，這是嚴重介選的行為。如果認同中共、屈從中共無理要求的話，那就是選擇戰爭、選擇衰退。

陳斌華稱，蔡英文路線是「台獨路線」，希望廣大台灣同胞認清民進黨路線、政策的極端危害性、破壞性，堅決反對台獨，在何去何從的十字路口做出正確選擇。

詹志宏回應，中共這幾年以來，一直躲在自己創造的理由背後，就是不肯展現自信、務實的跟我方進行溝通、對話，這樣的話，兩岸關係發展當然沒有辦法恢復正常，這是中共應該要深切來檢討。

詹志宏批評，國台辦一再提到，這次選舉是所謂「戰爭與和平」、「繁榮和衰退」的選擇，我方已經表達過，這是嚴重介選的行為。

詹志宏強調，我方一再表達，中華民國政府多年來維護區域和平穩定，如果要把選舉跟戰爭和平掛勾的話，我方認為認同台灣、支持台灣，就是選擇和平、選擇繁榮，如果認同中共、屈從中共無理要求的話，那就是選擇戰爭、選擇衰退。

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