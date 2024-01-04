為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

李昆澤提出高雄交通新願景 推專職專業「勞工醫院」

李昆澤政見發表會提出高雄新願景，設置專職專業的「勞工醫院」。（李昆澤競總提供）

李昆澤政見發表會提出高雄新願景，設置專職專業的「勞工醫院」。（李昆澤競總提供）

2024/01/04 17:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市選5選區立委候選人李昆澤今天在政見發表會上，提出交通新願景，繼續打造便捷的捷運路網，捷運紫線目前爭取了2000萬進行可行性評估，預計今年6月可行性評估將出爐，未來能會進一步推動紫線的建設，讓紫線聯通紅線、黃線、輕軌以及鐵路地下化車站。

針對高齡人口比例增加，在長照與年長者照護上，李昆澤強調，會強化失能者的照護，質量並重，優化住宅的長照服務、機構式的長照服務，並著重居家或社區的晚間到宅照顧與夜間緊急服務等，並落實照顧不離職、照顧有喘息的原則。

全國勞工議題方面，他認為需再加強勞工權益保障，包含持續撥補勞保、強化非典型勞動權利保障、將他過去所爭取的7天有薪產檢假，以及推動有薪陪產檢假能增為10天，並推動在高雄設置專職專業的「勞工醫院」。

李昆澤也感謝公督盟等團體的肯定，立法院113席立委中，他是唯一連續22會期，獲得公督盟優秀評鑑的立委，幾年來，提案三讀的法案就超過240案，從勞工權益、弱勢保障到環境永續、社會安全等面向都有所涵蓋。

針對接下來的重大建設有哪些？李昆澤說，明年爭取500萬行銷經費，讓商圈更有活力，結合高雄火車站商業大樓與旅館大樓，加強高雄車站後站以及三塊厝旁的空地綠美化，爭取媒合文創產業認養，促進高雄火車站大商圈的成型。

另將協助科工館與市府合作，提出25億經費的公共建設計畫，打造科教園區，推動科工館空間改造大計劃、結合優化綠園道與科工館場域，推動科工館升級為「科學教育園區」；再來，要推動三民運動中心升級三民運動園區，已經順利爭取三民運動中心總經費4.2億，中央補助2億，全力推動三民運動中心升格運動園區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄輕軌元旦成圓 李昆澤：持續推動捷運黃線、紫線
2024/01/01 20:31

高雄輕軌元旦成圓 李昆澤：持續推動捷運黃線、紫線
高雄金獅湖蝴蝶園成新地標 李昆澤：任內3年爭取7.3億建設地方
2023/12/31 16:58

高雄金獅湖蝴蝶園成新地標 李昆澤：任內3年爭取7.3億建設地方

日月光銀髮同樂會 用愛打造樂齡人生
打政績牌拚連任 李昆澤：連續22次獲公督盟優秀立委
2023/12/29 15:06

打政績牌拚連任 李昆澤：連續22次獲公督盟優秀立委
力挺正港好兄弟李昆澤 蔡英文：他最早提出勞保要由政府撥補
2023/12/26 23:54

力挺正港好兄弟李昆澤 蔡英文：他最早提出勞保要由政府撥補

不菸酒竟二度罹癌 免疫治療助力抗肺癌
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播