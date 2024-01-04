李昆澤提出高雄交通新願景 推專職專業「勞工醫院」

李昆澤政見發表會提出高雄新願景，設置專職專業的「勞工醫院」。（李昆澤競總提供）

2024/01/04 17:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市選5選區立委候選人李昆澤今天在政見發表會上，提出交通新願景，繼續打造便捷的捷運路網，捷運紫線目前爭取了2000萬進行可行性評估，預計今年6月可行性評估將出爐，未來能會進一步推動紫線的建設，讓紫線聯通紅線、黃線、輕軌以及鐵路地下化車站。

針對高齡人口比例增加，在長照與年長者照護上，李昆澤強調，會強化失能者的照護，質量並重，優化住宅的長照服務、機構式的長照服務，並著重居家或社區的晚間到宅照顧與夜間緊急服務等，並落實照顧不離職、照顧有喘息的原則。

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全國勞工議題方面，他認為需再加強勞工權益保障，包含持續撥補勞保、強化非典型勞動權利保障、將他過去所爭取的7天有薪產檢假，以及推動有薪陪產檢假能增為10天，並推動在高雄設置專職專業的「勞工醫院」。

李昆澤也感謝公督盟等團體的肯定，立法院113席立委中，他是唯一連續22會期，獲得公督盟優秀評鑑的立委，幾年來，提案三讀的法案就超過240案，從勞工權益、弱勢保障到環境永續、社會安全等面向都有所涵蓋。

針對接下來的重大建設有哪些？李昆澤說，明年爭取500萬行銷經費，讓商圈更有活力，結合高雄火車站商業大樓與旅館大樓，加強高雄車站後站以及三塊厝旁的空地綠美化，爭取媒合文創產業認養，促進高雄火車站大商圈的成型。

另將協助科工館與市府合作，提出25億經費的公共建設計畫，打造科教園區，推動科工館空間改造大計劃、結合優化綠園道與科工館場域，推動科工館升級為「科學教育園區」；再來，要推動三民運動中心升級三民運動園區，已經順利爭取三民運動中心總經費4.2億，中央補助2億，全力推動三民運動中心升格運動園區。

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