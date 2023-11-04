賴清德力挺！高嘉瑜從未違背黨團決議 喊話不團結會輸

高嘉瑜今晚舉辦與總統參選人賴清德的聯合競選總部成立大會。（記者楊心慧攝）

2023/11/04 22:03

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜今晚舉辦與總統參選人賴清德的聯合競選總部成立大會，她呼籲民進黨應團結一致，不能少掉港湖區的關鍵一席；賴清德致詞時表示，若此區一對一高嘉瑜會贏，但若有其他候選人就會輸，雖然高嘉瑜有很多欠缺的地方，但她在立法院的投票從來沒違背立院黨團的決議，希望大家能全力支持高嘉瑜、全力集中選票。

立委高嘉瑜面臨台灣基進黨台北黨部主委吳欣岱，瓜分掉內湖、南港的選票危機，高嘉瑜致詞時主張，民進黨必須團結一致，她要拜託大家，就算這一票蓋到她的頭上都沒關係，這代表投給賴清德、投給台灣，她不只會唱歌，也會問政、做事，她就是因為會唱歌才被人嫉妒，說她什麼都不會，但她是評鑑優秀立委，因為沒有背景才能說出很多話。

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賴清德致詞時，細數高嘉瑜所推動的政策，包含實坪制、促成捷運東環段、檸檬車條款修法等，她推動許多建設，更為人民把關，尤其她在公督盟評鑑、動保團體及司法團體評價也都是第1名，必須要全勤，要有提案且還需言之有物、對社會有幫助才有分數；賴清德笑說，高嘉瑜被她的歌聲害到，大家以為她都在唱歌，不知道她其實主導著很多重要議題。

賴清德指出，根據中央黨部民調，若是高嘉瑜對上國民黨議員李彥秀，在一對一的狀況下，民調結果出來贏李彥秀，但若有其他候選人，高嘉瑜就會輸，但要尊重人家參選的自由，所以拜託大家要團結一致、集中選票，全力支持高嘉瑜，讓她可以贏得這席。

賴清德說，雖然高嘉瑜有很多欠缺的地方，像是一直唱歌也不好，她還覺得自己唱得很好聽，有時候高嘉瑜話直接說，難免會有誤會，但他必須幫高嘉瑜說，她在立法院的投票從來沒有違背黨團的決議，希望大家能體諒，民進黨的文化就是在黨團還沒決議前，允許任何立委表達自身或地方的意見，黨團在表決後一旦決議，輸的那方必須尊重決議。

賴清德表示，高嘉瑜不算是大砲立委，像是前立委沈富雄、林濁水等才是大砲級，但他們有論述，但無論怎麼大牌，一旦黨團決議就不能有聲音，這就是民進黨的文化，可能很多人看到高嘉瑜在黨團還沒決議前的意見，和大家意見不一樣，會有質疑，但其實並沒有違背黨團的規定，這席要集中選票，全力支持高嘉瑜。

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