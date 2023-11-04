賴清德大讚王世堅：老將新兵、民主家學淵源、進立法院「不走樣」

副總統賴清德（右）出席民進黨台北市立委參選人王世堅（左）競選總部成立晚會。（記者王藝菘攝）

2023/11/04 21:23

〔記者陳冠甫／台北報導〕民進黨立委參選人王世堅今（4日）舉辦「王世堅大同競選總部成立晚會」，多名北市議員現身力挺、民進黨總統參選人賴清德也親自到場相挺。賴清德致詞時表示，王世堅是老將新兵、即戰力不用再訓練；台灣優先的立場是有家學淵源，王的外公張榮宗是文化協會重要人物，且王的爸爸王明德也是白色恐怖受害者，王世堅進入立法院一定不會「走樣」。

賴清德說，王世堅是「老將新兵」，他是第二次來王世堅的選區，中央特別關心世堅的選舉；賴清德說，他跟王世堅在立院共事過，他是有內涵的人，他的政治理念，台灣優先的立場堅定，且常用古今中外的例子來佐證政治理念，他說，看他辯論比電視台還精彩。

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賴清德接著說，王世堅守護台灣的立場堅定，來自家學淵源，王世堅的外公張榮宗是蔣渭水所發起的台灣文化協會重要人物、為國為民願意犧牲，王的爸爸王明德是白色恐怖受害者，王世堅進入立法院一定不會「走針」。他說，王世堅公開場合人言善道、私底下不愛說話，但在民眾有需要時，都大力相挺，他交朋友不分階層、服務不分黨派，這就是最好的民意代表，且是老將新兵、即戰力不用再訓練。

王世堅表示，穩定的國家要有穩定的民意。現在各總統候選人，賴清德自宣布以來，民意支持度都35%以上，另一位20%、10幾%，還有一位7、8%，藍白3位合起來，簡單說就是騙選票，三位主張充滿矛盾，三位都要搶位子、分位子，社會不會平靜。

王世堅說，藍白都有聲音在講，「要下架民進黨」，他就問這群人「是不是要上架共產黨？」藍白說台灣是中國的一部分，這種說法很危險。如果明天習近平要來收復台灣，要怎麼辦？這就為什麼要支持民進黨、支持賴清德的重要原因。王世堅強調「Freedom is not free」自由不是免費的，要讓中國知道台灣人的態度，讓他進入國會為台灣做更多的事情。

副總統賴清德（圖中）出席台北市立委參選人王世堅競選總部成立晚會。（記者王藝菘攝）

民進黨立委參選人王世堅4日舉辦「王世堅大同競選總部成立晚會」民進黨總統參選人賴清德到場相挺。左起北市議員林延鳳、林亮君、王世堅妻子林秀芬、王世堅、賴清德、陳怡君、顏若芳、陳慈慧。（記者陳冠甫攝）

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