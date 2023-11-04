「民主大聯盟」7人退選 賴清德：對當事人無情是對台灣真情

民進黨總統參選人賴清德舉行新北市競選總部成立造勢大會，總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及立委參選人同台造勢。（記者劉信德攝）

2023/11/04 20:30

〔記者陳政宇／台北報導〕力拚國會版圖，民進黨主席、總統參選人賴清德推出「民主大聯盟」，目前卻有7名立委參選人退選，遭在野黨質疑為「退選大聯盟」。對此，賴清德今（4）日強調，民進黨內一定比國家的規定更嚴，他做為黨主席，採取比民進黨更嚴格的規定，「對當事人無情，是我率領的民進黨對台灣這塊土地的真情」。

賴清德新北市競選總部今天在板橋第一運動場外舉辦競總成立造勢活動，賴清德致詞說，最近在競選過程，他所推動的「民主大聯盟」，被批評有7人退選是「退選聯盟」，但民進黨的黨內規定已經比國家規定還嚴，而他擔任黨主席，所採取的標準比民進黨規定更嚴。

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賴清德說，民進黨希望推出好人才得到社會支持，若有犯錯或不適合，就請對方離開；他感謝民進黨中執會支持，「我們對當事人無情，是我率領的民進黨對台灣這塊土地的真情」。

賴清德強調，他要拜託民眾，支持民進黨在新北市提名的12位立委參選人，因為這場選舉對台灣非常重要，應該邀請社會上有能力的好人才，一起承擔台灣的責任，有老將、也有新兵。他一一介紹何博文、林淑芬、李坤城、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、吳崢、莊銘淵、吳琪銘、曾柏瑜、賴品妤。

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