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首頁　>　政治

對徐春鶯列不分區沒意見！江和樹： 很多乞丐來要的 民眾黨怎麼了

民眾黨台中市黨部主委江和樹認為，不分區立委也應了解基層想法。（記者黃旭磊攝）

民眾黨台中市黨部主委江和樹認為，不分區立委也應了解基層想法。（記者黃旭磊攝）

2023/11/04 20:05

〔記者黃旭磊／台中報導〕中配徐春鶯傳出列入台灣民眾黨不分區立委名單，引發爭議，黨主席柯文哲今天（4日）指稱，徐春鶯只是海選投件者。民眾黨台中市黨部主委江和樹認為，徐春鶯可協助中配，還有前台北市副市長黃珊珊是戰將，這些他都沒意見，不過，有人聽說在安全名單內，「怎麼那麼多乞丐來要的，黨怎麼了？」

民眾黨不分區立委名單引發熱議，包括前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、前時代力量立委黃國昌及黃珊珊入列，至於台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯、台灣新移民協會理事長麥玉珍也被傳出在名單內。

江和樹說，自己要講的話都在臉書直播，昨天以來連續兩天直播都談到不分區名單。

江和樹說，自己沒去排不分區登記，立委要看等級，像新光小公主有國際觀可以給；民眾黨台北市黨部主委林國成輔選有成，選上4席議員；台灣新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯協助中配；還有前台北市副市長黃珊珊是戰將，若進入立法院，可望擔任副院長協助柯文哲主席，這些他都沒意見。

江和樹指出，有人從沒看過在台中基層拚走，從沒來跟他拜過碼頭，聽說在安全名單裡面，看得有點瞎，沒辦法接受，民眾黨像乞丐幫幫主，連柯黑也來排不分區嗎？

江和樹以台語說，「怎麼那麼多乞丐來要的，黨怎麼了」，基層的每天忙得要死，要不要這些不分區來陪站一下路口，了解民情，因為要新住民的票就要給一個位置，跟買官有什麼不一樣，容納百川對象要找對人，相信柯主席不會利益交換。

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